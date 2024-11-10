رياضة|هولندا

شغب الجماهير الإسرائيلية بأمستردام.. أبو تريكة يهاجم "قتلة الأطفال" ولاعب إسرائيلي يهدد زياش

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10/11/2024

يبدو أن التداعيات والتفاعل ستستمر لفترة مع حادث شغب جماهير فريق ماكابي تل أبيب في أمستردام على هامش مباراة الأخير ضد أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي.

وآخر الذين علقوا على أحداث العاصمة الهولندية كان نجم منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبو تريكة، والذي غرد على حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن "قرار منع الأندية والمنتخب الصهيوني تأخر اتخاذه كثيرا أسوة بقرار منع الأندية والمنتخب الروسي ولكنه النفاق بعينه".

وتابع أن "ما حدث في أمستردام رسالة واضحة أن قتلة الأطفال والنساء منبوذون من كل العالم الحر".

ويبدو أن هذه التغريدة التي كتبها أيضا في منشور على فيسبوك، قد تسببت بتعليق حسابه على منصة "فيسبوك"، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث هؤلاء أن صفحة أبو تريكة لم تعد تظهر للجمهور، وعند البحث عن الصفحة بمحركات البحث تظهر عبارة: "هذا المحتوى غير متوفر حاليًا، عندما يحدث هذا، عادة ما يكون بسبب قيام المالك بمشاركة المحتوى مع مجموعة صغيرة من الأشخاص فقط، أو تغيير الأشخاص الذين يمكنهم رؤيته، أو أنه قد تم حذف المحتوى".

تهديد لزياش

وبعد نشر المغربي حكيم زياش نجم فريق غلطة سراي التركي تعليقا عبر حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام" عن شغب الجماهير الإسرائيلية في أمستردام، هدد إيران زاهافي أحد لاعبي الفريق الإسرائيلي، الدولي المغربي.

ونشر زياش مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "إنستغرام"، وعلق عليه "عندما لا يتعلق الأمر بالنساء والأطفال يفرون مسرعين، وستظل فلسطين حرة".

وهاجم زاهافي، زياش ووصفه بأنه "أحمق وداعم للإرهاب" وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمعاقبة اللاعب المغربي.

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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