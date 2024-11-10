شغب الجماهير الإسرائيلية بأمستردام.. أبو تريكة يهاجم "قتلة الأطفال" ولاعب إسرائيلي يهدد زياش

يبدو أن التداعيات والتفاعل ستستمر لفترة مع حادث شغب جماهير فريق ماكابي تل أبيب في أمستردام على هامش مباراة الأخير ضد أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي.

وآخر الذين علقوا على أحداث العاصمة الهولندية كان نجم منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبو تريكة، والذي غرد على حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن "قرار منع الأندية والمنتخب الصهيوني تأخر اتخاذه كثيرا أسوة بقرار منع الأندية والمنتخب الروسي ولكنه النفاق بعينه".

وتابع أن "ما حدث في أمستردام رسالة واضحة أن قتلة الأطفال والنساء منبوذون من كل العالم الحر".

قرار منع الاندية والمنتخب الصهيوني تأخر إتخاذه كثيرا أسوة بقرار منع الأندية والمنتخب الروسي ولكنه النفاق بعينه ..

ما حدث فى أمستردام رسالة واضحة أن قتلة الأطفال والنساء منبوذون من كل العالم الحر — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) November 8, 2024

ويبدو أن هذه التغريدة التي كتبها أيضا في منشور على فيسبوك، قد تسببت بتعليق حسابه على منصة "فيسبوك"، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث هؤلاء أن صفحة أبو تريكة لم تعد تظهر للجمهور، وعند البحث عن الصفحة بمحركات البحث تظهر عبارة: "هذا المحتوى غير متوفر حاليًا، عندما يحدث هذا، عادة ما يكون بسبب قيام المالك بمشاركة المحتوى مع مجموعة صغيرة من الأشخاص فقط، أو تغيير الأشخاص الذين يمكنهم رؤيته، أو أنه قد تم حذف المحتوى".

تهديد لزياش

وبعد نشر المغربي حكيم زياش نجم فريق غلطة سراي التركي تعليقا عبر حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام" عن شغب الجماهير الإسرائيلية في أمستردام، هدد إيران زاهافي أحد لاعبي الفريق الإسرائيلي، الدولي المغربي.

ونشر زياش مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "إنستغرام"، وعلق عليه "عندما لا يتعلق الأمر بالنساء والأطفال يفرون مسرعين، وستظل فلسطين حرة".

وهاجم زاهافي، زياش ووصفه بأنه "أحمق وداعم للإرهاب" وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمعاقبة اللاعب المغربي.