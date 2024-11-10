شاهد.. ديربي لندن ينتهي بالتعادل وتوتنهام يتعرض لهزيمة مفاجئة

تراجع أرسنال في سباق اللقب بعد تعادله مع مضيفه وجاره تشلسي 1-1 يوم الأحد في ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

بعد تقدّمه عبر البرازيلي غابريال مارتينيلي (60)، تكبّد أرسنال هدف التعادل الذي سجله البرتغالي بيدرو نيتو (70).

واكتفى أرسنال الوصيف في الموسمين الماضيين، بنقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن تشلسي الثالث، و9 نقاط عن ليفربول المتصدر.

ولم يتمكّن "المدفعجية" من تحقيق الفوز الأول هذا الشهر بعد خسارتين أمام نيوكاسل في الدوري وإنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وتبدو المنافسة على اللقب هذا الموسم أصعب مع الانطلاقة الناجحة لليفربول بقيادة المدرب الهولندي أرنه سلوت، الذي لم يفقد إلا 5 نقاط في 11 مباراة، متقدما على مانشستر سيتي حامل اللقب بخمس نقاط أيضا.

سقوط توتنهام

وبعد خسارته الأولى في يوروبا ليغ على يد غلطة سراي التركي 2-3، سقط توتنهام بشكل مفاجئ أمام ضيفه إيبسويتش 1-2.

وتقدّم الضيوف أولا عبر الأيرلندي سامي سموديكس (31) ثمّ ليام ديلاب (34)، قبل أن يقلّص الأوروغوياني رودريغو بنتانكور الفارق (69).

وحقق إيبسويتش فوزه الأول في البطولة رافعا رصيده إلى 8 نقاط، ليخرج أخيرا من المراكز المهددة بالهبوط إلى الـ17.

في المقابل، تجمّد رصيد توتنهام عند 16 نقطة في المركز العاشر.

وتغلب نيوكاسل على ضيفه نوتنغهام فوريست 3-1 محققا فوزه الثالث تواليا في مختلف المسابقات.

سجّل السويدي ألكسندر أيزاك (54) والبرازيلي جويلينتون (72) وهارفي بارنز (83) لنيوكاسل، والبرازيلي موريلو (21) لفوريست.