بالفيديو.. ملاكم يضطر لقص شعره أثناء النزال

أثار فوز أوستن دياندا على ديوندري بيوتس في نزال ملاكمة بمدينة نورفولك بولاية فيرجينيا الجمعة الماضي الكثير من الضجة بعدما اضطر الملاكم الأميركي إلى قص شعره بصورة طارئة بعدما انفكت ضفائره في الجولة الثالثة من النزال.

وقرر دياندا ملاكم الوزن المتوسط، الذي كان يتنافس في نزال تمهيدي قبل الحدث الرئيسي في الليلة التي فاز فيها كيشاون ديفيس على غوستافو دانيال ليموس، قص شعره بعدما أصبحت رؤيته محجوبة بسبب شعره المنسدل.

وأثناء قيام أحد المدربين باستخدام مقص لقص شعر دياندا في زاويته، كان من الممكن سماع الملاكم (21 عاما) في البث وهو يقول "قصَّه بشكل متساو".

Austin DeAnda had to get a quick haircut during the fight after his braids came apart 💇‍♂️ pic.twitter.com/ivQxpS4fcI

