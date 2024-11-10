رياضة

بالفيديو.. ملاكم يضطر لقص شعره أثناء النزال

قرر دياندا قص شعره في الجولة الثالثة من نزاله ضد ديوندري بيوتس (مواقع التواصل الاجتماعي)
10/11/2024

أثار فوز أوستن دياندا على ديوندري بيوتس في نزال ملاكمة بمدينة نورفولك بولاية فيرجينيا الجمعة الماضي الكثير من الضجة بعدما اضطر الملاكم الأميركي إلى قص شعره بصورة طارئة بعدما انفكت ضفائره في الجولة الثالثة من النزال.

وقرر دياندا ملاكم الوزن المتوسط، الذي كان يتنافس في نزال تمهيدي قبل الحدث الرئيسي في الليلة التي فاز فيها كيشاون ديفيس على غوستافو دانيال ليموس، قص شعره بعدما أصبحت رؤيته محجوبة بسبب شعره المنسدل.

وأثناء قيام أحد المدربين باستخدام مقص لقص شعر دياندا في زاويته، كان من الممكن سماع الملاكم (21 عاما) في البث وهو يقول "قصَّه بشكل متساو".

وواصل دياندا في تحسين سجله المهني بعدما رفعه إلى 16-صفر إثر فوزه بالإجماع.

وكتب دياندا في منشور على موقع إنستغرام "كانت الواقعة المتعلقة بشعري أثناء النزال غير متوقعة، لكنها جزء من التحديات الفريدة التي يواجهها الملاكمون أحيانا. كان تركيزي منصبا على الفوز بالنزال، وأنا ممتن للدعم الذي تلقيته من فريقي والجماهير التي تفهم روح هذه الرياضة".

المصدر : رويترز

إعلان