المدربون الأطول بقاء مع أنديتهم في البريميرليغ

أصبح تغيير المدربين أكثر شيوعا من أي وقت مضى في كرة القدم الحديثة، ونادرا ما تتردد الأندية في إقالتهم، لكن ثمة مدربين نجحوا في البقاء فترة طويلة على دكة البدلاء.

ويرى الكثير من المدربين أن الدوري الإنجليزي الممتاز يعتبر تحديا صعبا بالنسبة لهم، حيث يفقد العديد منهم مناصبهم كل موسم، وآخرهم الهولندي إريك تن هاغ الذي أقاله مانشستر يونايتد بعد عامين ونصف العام.

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لكن في المقابل، هناك مدربون في البريميرليغ نجحوا في الاستمرار سنوات عديدة مع ناد واحد مثل الفرنسي آرسين فينغر الذي أعلن رحيله عن أرسنال بعد 22 عاما.

ويعد فينغر المدرب الذي قضى أطول فترة مع فريق واحد بالدوري الممتاز، إذ تولى تدريب أرسنال في أكتوبر/تشرين الأول 1996.

بدوره يحتل السير أليكس فيرغسون المركز الثاني حيث بدأ تدريبه لمانشستر يونايتد عام 1992 واعتزل عام 2013.

فيما يلي قائمة المدربين الذين قضوا أطول فترة مع فريق واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز:

13-الإسباني مايكل أرتيتا (أرسنال): من ديسمبر/كانون الأول 2019 حتى الآن.

12-الإنجليزي بوبي روبسون (نيوكاسل يونايتد): سبتمبر/أيلول 1999- أغسطس/آب 2004.

11-الإنجليزي جيم سميث (ديربي كاونتي): أغسطس/آب 1996- أكتوبر/تشرين الأول 2001.

10-الفرنسي جيرارد أولييه (ليفربول): نوفمبر/تشرين الثاني 1998- مايو/أيار 2004.

9- الدانماركي توماس فرانك (برينتفورد): من أكتوبر/تشرين الأول 2018 حتى الآن.

8-الإنجليزي سام ألارديس (بولتون واندررز): أغسطس/آب 2001- أبريل/نيسان 2007.

7-الإنجليزي آلان كربشلي (تشارلتون أتلتيك): أغسطس/آب 2000- مايو/أيار 2006.

6-الإسباني رافاييل بينيتيز (ليفربول): أغسطس/آب 2004 – يونيو/حزيران 2010.

5-الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي): من فبراير/شباط 2016 حتى الآن.

4-الإنجليزي هاري ريدناب (وست هام يونايتد): أغسطس/آب 1994- مايو/أيار 2001.

3-الأسكتلندي ديفيد مويس (إيفرتون): مارس/آذار 2002 – مايو/أيار 2013.

2-الإنجليزي أليكس فيرغسون (مانشستر يونايتد): أغسطس/آب 1992- مايو/أيار 2013.

1-الفرنسي أرسين فينغر (أرسنال): أكتوبر/تشرين الأول 1996- أبريل/نيسان 2018.