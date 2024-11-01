لاعبة مسلمة تعود لخوض مباريات في إنجلترا بعد منعها لعدم ارتداء سراويل قصيرة

قالت إقراء إسماعيل -قائدة منتخب الصومال السابقة- إنها ستعود لخوض مباريات وهي ترتدي سروالا رياضيا طويلا بعد منعها من المشاركة في لقاء لعدم ارتدائها سروالا قصيرا وذلك بعد حصولها على دعم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت اللاعبة، التي تعمل أيضا مدربة، في مقطع فيديو على إنستغرام إنها تشارك في مسابقة كرة القدم في منطقة لندن الكبرى منذ 5 سنوات، وهي ترتدي سروالا رياضيا طويلا، لكن يوم الأحد الماضي لم يُسمح لها بالمشاركة كبديلة مع يونايتد دراجونز.

وقال الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي إن اللاعبات في جميع مسابقاته مسموح لهن بارتداء الملابس التي تتماشى مع معتقداتهن الدينية.

وقالت اللاعبة (24 عاما)، والتي حملت شارة قيادة منتخب الصومال في 2019، في مقطع فيديو على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أمس الخميس "كنت على اتصال بأعضاء بارزين في الاتحاد الإنجليزي واتحاد مقاطعة ميدلسكس لكرة القدم. عبروا عن دعمهم لي، وقالوا إنهم سيعملون للتأكد من عدم تكرار هذا الموقف مرة أخرى".

وأضافت "يسعدني الإعلان اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل عن عودتي إلى المنافسات وخوض المباريات بسروال رياضي طويل".

وكان مسؤولو المسابقة المحلية قالوا في بيان هذا الأسبوع إن اللاعبات مطالبات بارتداء سراويل قصيرة فوق الملابس التي تغطي سيقانهن.

وأضافوا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "ومع ذلك، علمنا منذ ذلك الحين أن ارتداء السراويل القصيرة فوق البدلات الرياضية أو الجوارب الضيقة ليس شرطا.. وسنقدم هذا التوجيه المحدث إلى جميع مسؤولي المباريات".