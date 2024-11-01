عزز المدرب البرتغالي روبن أموريم مكانته في قائمة أغلى المدربين في العالم بانتقاله من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وصنفت صحيفة "ميرور" البريطانية قائمة تضم أغلى التعاقدات مع المدربين، الذين أصبح بعضهم مثل النجوم تتسابق الأندية على التعاقد معهم حتى لو دفعوا ملايين الدولارات.

ويقصد بالأغلى هنا هو المبلغ الذي يدفعه النادي كشرط جزائي لناد آخر للاستغناء عن مدربه كما فعل مانشستر يونايتد مع سبورتينغ لشبونة.

ونجد أن بعض المدربين تكرروا في القائمة حيث تنقلوا إلى أكثر من ناد مقابل مبالغ مليونية، ومنهم أموريم ومواطنه البرتغالي جوزيه مورينيو، إضافة إلى الأيرلندي بريندان رودجرز.

وفي ما يلي قائمة أغلى 14 مدربا في تاريخ كرة القدم: