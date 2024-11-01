أغلى 14 مدربا في تاريخ كرة القدم
1/11/2024
عزز المدرب البرتغالي روبن أموريم مكانته في قائمة أغلى المدربين في العالم بانتقاله من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وصنفت صحيفة "ميرور" البريطانية قائمة تضم أغلى التعاقدات مع المدربين، الذين أصبح بعضهم مثل النجوم تتسابق الأندية على التعاقد معهم حتى لو دفعوا ملايين الدولارات.
ويقصد بالأغلى هنا هو المبلغ الذي يدفعه النادي كشرط جزائي لناد آخر للاستغناء عن مدربه كما فعل مانشستر يونايتد مع سبورتينغ لشبونة.
ونجد أن بعض المدربين تكرروا في القائمة حيث تنقلوا إلى أكثر من ناد مقابل مبالغ مليونية، ومنهم أموريم ومواطنه البرتغالي جوزيه مورينيو، إضافة إلى الأيرلندي بريندان رودجرز.
وفي ما يلي قائمة أغلى 14 مدربا في تاريخ كرة القدم:
- الألماني يوليان ناغيلسمان (من لايبزيغ الألماني إلى بايرن ميونخ الألماني): 27.64 مليون دولار.
- الإنجليزي غراهام بوتر (من برايتون الإنجليزي إلى تشلسي الإنجليزي): 27.39 مليون دولار.
- البرتغالي أندريه فيلاس بواش (من بورتو البرتغالي إلى تشلسي): 16.94 مليون دولار.
- البلجيكي فنسنت كومباني (من بيرنلي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ): 12.99 مليون دولار.
- الإيطالي إنزو ماريسكا (من ليستر سيتي الإنجليزي إلى تشلسي): 12.55 مليون دولار.
- الهولندي آرني سلوت (من فينورد الهولندي إلى ليفربول الإنجليزي): 11.97 مليون دولار.
- البرتغالي روبن أموريم (من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي): 11.72 مليون دولار.
- الأيرلندي بريندان رودجرز (من سيلتيك الأسكتلندي إلى ليستر سيتي الإنجليزي): 11.21 مليون دولار.
- البرتغالي روبن أموريم (براغا التشيكي- سبورتينغ لشبونة): 10.95 ملايين دولار.
- البرتغالي جوزيه مورينيو (إنتر ميلان الإيطالي- ريال مدريد الإسباني): 8.79 ملايين دولار.
- جوزيه مورينيو (بورتو-تشلسي): 6.62 ملايين دولار.
- بريندان رودجرز (سوانزي الإنجليزي إلى ليفربول): 6.37 ملايين دولار.
- الهولندي رونالد كومان (ساوثهامبتون الإنجليزي- إيفرتون الإنجليزي):6.37 ملايين دولار.
- الإيطالي ماوريسيو ساري (من نابولي الإيطالي إلى تشلسي): 6.37 ملايين دولار .
المصدر : مواقع إلكترونية