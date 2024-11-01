ميسي منبهر بشغف الجماهير الأميركية بكرة القدم

اعترف ليونيل ميسي الأسطورة الأرجنتينية ونجم إنتر ميامي أنه تفاجأ بحجم الشغف الموجود في الدوري الأميركي لكرة القدم، وهو عكس ما كان يتوقعه.

وقال "البولغا" بحوار مع الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات "هناك الكثير من الشغف في الدوري الأميركي لكرة القدم، وهذا شيء كنت أجهله بعض الشيء، لأنني كنت أعرف عن الشغف في كرة السلة والبيسبول وكرة القدم الأميركية، لكنني اعتقدت أن كرة القدم أقل قليلا".

وأضاف "لقد فوجئت كثيرا. إنها بطولة تنافسية للغاية، حيث يكون اللعب خارج أرضك أمرا صعبا على جميع الفرق، لأن كل فريق يصبح قويا في ملعبه".

وتابع "الذهاب إلى أي مكان بالولايات المتحدة ورؤية الملاعب مليئة بالجماهير المخلصة مذهل. لقد فوجئت لأنني لم أكن أعرف ذلك، وأنا أستمتع وأحب ما أعتقد أنني أعيشه".

وأحدث انتقال النجم الأرجنتيني إلى إنتر ميامي، في يوليو/تموز 2023، تأثيرا هائلا وغير مسبوق على الدوري الأميركي.

وخاض النجم الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات (رقم قياسي) أولى مبارياته مع إنتر ميامي، بينما كان الفريق في المركز الأخير ودون أي لقب في تاريخه.

والآن بعد عام واحد فقط، حصد إنتر ميامي أول لقبين على الإطلاق "كأس الدوريات" و"درع المشجعين" ليضمن المشاركة لأول مرة في تاريخه بكأس العالم للأندية العام المقبل.

وظهر الهوس بميسي في الولايات المتحدة خلال مباريات إنتر ميامي خارج أرضه، إذ أصبحت كافة الملاعب التي يزورها الفريق ممتلئة عن آخرها، وارتفعت أسعار تذاكرها بشكل استثنائي.

كما سيطر إنتر ميامي على حصص البث التلفزيوني والبث المباشر، مع ارتفاع اشتراكات مشاهدة الدوري الأميركي عبر خدمة "آبل" حيث شاهد أكثر من مليون شخص مباريات ميسي مباشرة، ليتفوق على دوري كرة القدم الأميركية.

وقد التحق ميسي (37 عاما) بصفوف إنتر ميامي صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان بصفقة انتقال حر، وتوج مع الفريق الأميركي بلقبين كرويين.