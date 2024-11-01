موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشلسي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشلسي في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة الأحد الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

تبدأ المباراة الساعة السابعة والنصف مساء 19:30 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشلسي

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتفوق مانشستر يونايتد في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 30 انتصارا متفوقا بانتصار واحد عن تشلسي، وانتهت 28 مباراة بالتعادل، وهو ما يعكس التقارب الشديد بين الفريقين الكبيرين.

ويحتل تشلسي المركز الخامس برصيد 17 نقطة، وتراجع مانشستر يونايتد للمركز الـ14 بـ11 نقطة.

وتأتي المباراة بعد يومين من إعلان نادي مانشستر يونايتد -اليوم الجمعة- تعاقده رسميا مع المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، الذي من المقرر أن يتولى قيادة الفريق رسميا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وقررت إدارة يونايتد بالإجماع إقالة الهولندي إريك تين هاغ من منصب المدير الفني للفريق الاثنين الماضي، بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية، والتي كان آخرها الخسارة 1-2 أمام ويستهام، الأحد الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.