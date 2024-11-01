فليك تعلم من تكتيك دي زيربي قبل تدريب برشلونة

كشف الإيطالي أريغو ساكي أن هانسي فليك مدرب برشلونة ذهب لزيارة مدرب مارسيليا الحالي روبيرتو دي زيربي في برايتون، في مناسبتين، لمشاهدة جلساته التدريبية والاستلهام من تكتيكاته.

واستغل فليك فترة توقفه عن التدريب بعد إقالته من منتخب ألمانيا، في سبتمبر/أيلول 2023، لاكتشاف آليات جديدة في مجال التدريب بحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، أمس الخميس.

وقال ساكي المدرب السابق للأتزوري "أعرف دي زيربي جيدا، وأعلم أن فليك ذهب إليه مرتين قبل وصوله إلى برشلونة، للتعرف على طريقة تدريبه والتعلم منها" خاصة فيما يتعلق باستخدام خط دفاعي عال، وهو عنصر أساسي قام فليك بدمجه لاحقا في نظام برشلونة هذا الموسم.

وأكد لاعب ميلان السابق فيليبو غالي هذه المعلومة، مضيفا أن فليك استخدم هذه الملاحظات لبناء فريق يجمع بين الشدة والصرامة الدفاعية.

وبفضل هذا النهج الملهم، تمكن الفني الألماني من تطوير طريقة لعب "البرسا" مع الحفاظ على الهوية الهجومية والجذابة التي يشتهر بها.

وحقق دي زيربي نتائج مذهلة مع برايتون وقاده للمشاركة بالمنافسات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه معتمدا على كرة هجومية جذابة. ورحل المدرب الإيطالي مطلع الموسم الحالي لقيادة مارسيليا الفرنسي.

أساس مصيدة التسلل الأسطورية

بالإضافة إلى تأثير دي زيربي، أبدى فليك إعجابه بإتقان ميلان لمصيدة التسلل عندما كان لاعبا في بايرن ميونخ.

وقال غالي "أنا سعيد جدا لأن فليك كان معجبا بفريقنا عندما كان لاعبا في بايرن، لأن ميلان فاز وكان مقنعا".

واعترف أنه في بعض الدورات التدريبية، استخدم ساكي حبلا في التدريب لتصحيح وضع لاعبيه، لكن ذلك حدث في مناسبتين فقط.

وقال "لقد فعلنا ذلك مرة أو مرتين فقط في البداية. الشيء الثابت هو رؤية المدرب في الملعب لتصحيحك باستمرار، وإخبارك أنك لم تكن جيدًا بخط الدفاع".

وأضاف "توقف ساكي باستمرار عن التدريب لتصحيح الوضع، حتى لو كانت المسافة بينهما سنتيمترين حتى نتمكن من تطبيق وضعية التسلل بشكل جيد".

وحاز أسلوب فليك، ولعبه الديناميكي والهجومي، على إعجاب الجماهير والمراقبين الذين أشادوا بالتحول الذي طرأ على النادي الكتالوني تحت قيادته.