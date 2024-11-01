برشلونة في دربي كتالونيا للتحليق بصدارة الدوري الإسباني

بعد فوزه 4-0 على ريال مدريد في الجولة الماضية، يستعد برشلونة لاستضافة غريمه المحلي إسبانيول الأحد المقبل سعيا لإحكام قبضته على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم والتحليق بعيدا عن غريمه ريال مدريد.

وبعد 10 انتصارات في 11 مباراة في الدوري، يبتعد فريق المدرب هانز فليك بفارق 6 نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب و9 نقاط أمام فياريال صاحب المركز الثالث.

وتقرر تأجيل عدد من المباريات التي كانت مقررة في بلنسية بسبب الفيضانات، بينها مواجهة ريال مدريد وفالنسيا ولقاء فياريال أمام رايو فايكانو.

وجاء الفوز على ريال مدريد بعد أيام من انتصار برشلونة الكبير 4-1 على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا ما يمنح الفريق الكتالوني دفعة معنوية كبيرة بعد موسم بلا ألقاب انتهى بإقالة المدرب تشافي هرنانديز.

وبفضل شراسته الهجومية، سجل برشلونة بقيادة فليك 37 هدفا في الدوري هذا الموسم، أحرز منها روبرت ليفاندوفسكي 14 هدفا جعلته هداف المسابقة، بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، أيوزي بيريز مهاجم فياريال.

وفي مواجهة ريال مدريد، سجل المهاجم البولندي هدفين مهدا الطريق أمام الفوز قبل أن يهز لامين جمال ورافينيا الشباك، ليتجرع غريمه أول هزيمة بعد 42 مباراة في الدوري من دون خسارة ويحسم الفريق الكتالوني قمة إسبانيا لأول مرة منذ مارس/آذار 2023.

وشهدت المباراة تواصل العروض القوية من ثلاثي هجوم برشلونة الذي سجل 25 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وواصل جمال التألق بعدما ساعد إسبانيا في الفوز ببطولة أوروبا 2024 محققة اللقب للمرة الرابعة، لكن أداء رافينيا المتكامل خطف الأنظار.

وسجل رافينيا، الذي اختاره فليك قائدا للفريق، 10 أهداف ولعب 9 تمريرات حاسمة في 14 مباراة خاضها في كل المسابقات واختير رجل المباراة في فوزي برشلونة في دوري الأبطال.

ويرفع الأداء الذي يقدمه الفريق في غياب العديد من اللاعبين للإصابة سقف التوقعات حين اكتمال التشكيلة. ويفتقد برشلونة جهود رونالد أراوخو ومارك أندريه تير شتيجن وجابي وفرينكي دي يونغ وداني أولمو وفيران توريس وأندرياس كريستنسن.

وقال فليك السبت: "أنا سعيد بالعمل في برشلونة والعيش في برشلونة. إنه عمل رائع وأنا سعيد جدا… قدمنا مباراة رائعة (أمام ريال مدريد) لذا فأنا فخور. أعتقد أننا نبلي بلاء حسنا. نتمسك بأفكارنا والآن نقدم أداء سلسا ونريد المضي قدما".

وحقق أتلتيكو مدريد فوزا واحدا في آخر 4 مباريات بالدوري وتعرض لخسارتين متتاليتين في دوري الأبطال ويحتل محليا المركز الرابع بفارق 10 نقاط خلف برشلونة قبل مواجهة لاس بالماس صاحب المركز الـ18.

ويحتل غيرونا، مفاجأة الموسم الماضي، المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، قبل استضافة ليغانيس غدا السبت أملا في العودة إلى درب الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين أمام لاس بالماس وريال سوسيداد.