هذا راتب ميسي في الدوري الأميركي لكرة القدم

يحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي في ناديه إنتر ميامي على أعلى راتب في الدوري الأميركي لكرة القدم، وفقا للأرقام الواردة في تقرير نشرته نقابة اللاعبين علما أنها لا تتضمن المدفوعات المقدمة من الرعاة.

ويقدر الدخل السنوي المضمون لميسي الفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين عام 2022 في قطر بـ18.8 مليون يورو، بينما يبلغ راتبه السنوي الصافي 11 مليون يورو.

وذكر تقرير لنقابة اللاعبين أن ميسي يتقاضى في ناديه الأميركي، أكثر من إجمالي رواتب جميع اللاعبين في 22 ناديا من بين 28 فريقا يلعبون ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين.

ويوجد "البولغا" مع شريكه السابق في نادي برشلونة، سيرجيو بوسكيتس على هرم قائمة أعلى الرواتب في الدوري.

وبينما تضاعف راتب بوسكيتس نحو 8 مرات منذ انتقاله إلى إنتر ميامي، حافظ الأوروغوياني لويس سواريز والإسباني جوردي ألبا، على الراتب نفسه.

La plus grosse masse salariale de la MLS et Lionel #Messi qui gagne plus à lui seul que 22 des 28 équipes de la Ligue Les salaires des joueurs de l’Inter Miami cette saison 2024-2025

🔗 https://t.co/hrua1tmdjy pic.twitter.com/t439Dgj5aB — Sportune (@Sportunefrance) October 31, 2024

أعلى الرواتب في إنتر ميامي عام 2024-2025

ليونيل ميسي: 18 مليون يورو.

سيرجيو بوسكيتس: 8 ملايين يورو.

لويس سواريز: مليون و380 ألف يورو.

ألبا: مليون و380 ألف يورو.

جوليان غريسيل: مليون يورو.

نيكولاس فريري: 920 ألف يورو.

سيرجي كريستوف: 744 ألف يورو.

فاكوندو فارياس: 621 ألف يورو.

ليوناردو كامبانا: 546.6 ألف يورو.

دييغو غوميز: 463.8 ألف يورو.

إنتر ميامي الأعلى إنفاقا

ويتصدر إنتر ميامي قائمة الأندية الأعلى إنفاقا في رواتب اللاعبين بالدوري الأميركي بمبلغ 41.7 مليون دولار، وهو ما يفوق بكثير أي فريق آخر بالمسابقة.

ويأتي فريق تورنتو في المركز الثاني بالقائمة، حيث ينفق 31.8 مليون دولار على أجور لاعبيه، بينما تبلغ تكاليف الرواتب في فريق لوس أنجلوس غالاكسي (22.1 مليون دولار) ولوس أنجلوس إف سي (22 مليون دولار).

وتنفق خزينة فريق ناشفيل 21.9 مليون دولار على رواتب لاعبيه، بينما ينفق فريق سينسيناتي 21 مليون دولار، وهيوستن (20.5 مليون دولار).

وتعتبر هذه الأندية الستة هي الوحيدة في الدوري الأميركي التي يتفوق إجمالي رواتب لاعبيها على ما يتقاضاه ميسي بمفرده من إنتر ميامي.