هذا راتب ميسي في الدوري الأميركي لكرة القدم

يحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي في ناديه إنتر ميامي على أعلى راتب في الدوري الأميركي لكرة القدم، وفقا للأرقام الواردة في تقرير نشرته نقابة اللاعبين علما أنها لا تتضمن المدفوعات المقدمة من الرعاة.

ويقدر الدخل السنوي المضمون لميسي الفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين عام 2022 في قطر بـ18.8 مليون يورو، بينما يبلغ راتبه السنوي الصافي 11 مليون يورو.

وذكر تقرير لنقابة اللاعبين أن ميسي يتقاضى في ناديه الأميركي، أكثر من إجمالي رواتب جميع اللاعبين في 22 ناديا من بين 28 فريقا يلعبون ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين.

ويوجد "البولغا" مع شريكه السابق في نادي برشلونة، سيرجيو بوسكيتس على هرم قائمة أعلى الرواتب في الدوري.

وبينما تضاعف راتب بوسكيتس نحو 8 مرات منذ انتقاله إلى إنتر ميامي، حافظ الأوروغوياني لويس سواريز والإسباني جوردي ألبا، على الراتب نفسه.

La plus grosse masse salariale de la MLS et Lionel #Messi qui gagne plus à lui seul que 22 des 28 équipes de la Ligue

Les salaires des joueurs de l’Inter Miami cette saison 2024-2025

🔗 https://t.co/hrua1tmdjy pic.twitter.com/t439Dgj5aB

— Sportune (@Sportunefrance) October 31, 2024