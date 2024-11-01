تذاكر نزال تايسون وبول المميزة تصل إلى مليوني دولار

ربما يكون الدخول للحلبة مع مايك تايسون أمرا مخيفا للغاية لمعظم مشجعي الملاكمة، لكن كبار المراهنين وعشاق الملاكمة الذين يتطلعون للاقتراب من النزال أكثر من أي وقت مضى يمكنهم فعل ذلك بإنفاق مليوني دولار للحصول على مقاعد قريبة من الحلبة لمشاهدة نزاله أمام جيك بول في 15 نوفمبر/تشرين الثاني‭‭ ‬‬الجاري.

وكشفت شركة إليفيت للاستشارات اليوم الجمعة عن تصوراتها لحزمة الضيافة المميزة للمباراة، والتي تنقسم إلى حزمة "تجربة مالك أفضل لاعب" المكونة من 10 تذاكر وتسع لشخصين في جناح خاص على بُعد أقل من 6 أقدام من الحلبة في أرلنغتون بولاية تكساس.

وقالت شركة إليفيت إن الجناح الفاخر المجاور للحلبة، التي ستشهد أول نزال احترافي لتايسون منذ 19 عاما، يتميز بمقاعد جلدية عالية الجودة ومعتمدة من الجهات المعنية بالملاكمة في تكساس.

ومن بين الامتيازات الأخرى، زيارة غرفة تبديل الملابس الخاصة بتايسون وبول وفرصة الوجود على المسرح خلال عملية الوزن والحصول على قفازات موقعة من كلا الملاكمين.

كما تتضمن الحزمة 4 مقاعد في أول صفين من الملعب الذي يسع 80 ألف متفرج ويُعد معقل فريق دالاس كاوبويز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية.

وكان تايسون (58 عاما)، والذي حقق 50 فوزا بينها 44 بالضربة القاضية مقابل 6 هزائم، واحدا بين أكثر ملاكمي الوزن الثقيل إثارة لخوف منافسيه في التاريخ.

وفاز بول (27 عاما)، صانع المحتوى على موقع يوتيوب والذي تحول للملاكمة، في 9 نزالات وخسر واحدا.

وتذاكر النزال المرتقب متاحة أيضا مقابل 37 دولارا فقط على موقع "سيات جيك" الراعي الرسمي للنزال عبر الإنترنت، في حين أن 3 مقاعد إلى جوار الحلبة سعرها يبلغ 50 ألف دولار لكل منها.