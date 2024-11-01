البرتغالي أموريم مدربا لمانشستر يونايتد حتى عام 2027

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم -اليوم الجمعة- تعاقده رسميا مع المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، الذي من المقرر أن يتولى قيادة الفريق رسميا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وقررت إدارة يونايتد بالإجماع إقالة الهولندي إريك تين هاغ من منصب المدير الفني للفريق يوم الاثنين الماضي، بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية، والتي كان آخرها الخسارة 1-2 أمام ويستهام يونايتد، بالعاصمة البريطانية لندن، يوم الأحد الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث واصل الفريق الأحمر مسيرته السيئة في المسابقة العريقة للموسم الثالث على التوالي.

وكان مسؤولو يونايتد يضعون التعاقد مع أموريم، مدرب فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي نصب أعينهم، وأكد النادي الآن التوصل لاتفاق لتعيينه مديرا فنيا للفريق حتى يونيو/حزيران 2027، مع خيار تمديد العقد لعام آخر.

ويبدأ أموريم (39 عاما) العمل مع مانشستر يونايتد بعد 10 أيام، بعد أن يشرف على المباريات الثلاث المتبقية لحامل لقب الدوري البرتغالي قبل روزنامة المباريات الدولية المقبلة.

وذكر النادي أن الهولندي رود فان نيستلروي سوف يستمر في منصبه كمدرب مؤقت حتى وصول أموريم، حيث كتب في بيان "يسعد مانشستر يونايتد أن يعلن تعيين روبن أموريم كمدير فني للفريق الأول للرجال، مع مراعاة متطلبات تأشيرة العمل".

أضاف بيان يونايتد "سيستمر أموريم مع الفريق حتى يونيو/حزيران 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي بمجرد الوفاء بالتزاماته تجاه ناديه الحالي. سينضم إلى مانشستر يونايتد يوم الاثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".

وتابع البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "روبن هو أحد أكثر المدربين الشباب الواعدين والأعلى تصنيفا في كرة القدم الأوروبية حاليا".

وأشار "لقد حصل على العديد من الألقاب كلاعب ومدرب، بما في ذلك الفوز بالدوري البرتغالي الممتاز مرتين مع سبورتينغ لشبونة، كان أولهما أول لقب للنادي في البطولة منذ 19 عاما".

وتؤكد مصادر في النادي أن أموريم كان الخيار الأول لإدارة النادي والمدرب الوحيد الذي تحدث معه مسؤولو الفريق، في ظل سجله التدريبي الحافل وملاءمته للهيكل الجديد لكرة القدم في النادي.

وأرسل مانشستر يونايتد وفدا للعاصمة البرتغالية لشبونة يوم الاثنين الماضي للتفاوض مع نادي سبورتينغ لشبونة، الذي يتضمن عقده مع المدرب الشاب شرطا جزائيا بقيمة 10 ملايين يورو (10.8 ملايين دولار)، وفترة إشعار مدتها 30 يوما تمكنوا من التفاوض بشأنها.

سيتم التأكد من فريق عمل أموريم في وقت لاحق، وستكون أول مباراة له مع يونايتد أمام فريق إيبسويتش تاون يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز.