مانشيني: كثرة الأجانب في الدوري السعودي تؤثر على المنتخب

يرى الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب السعودية أن تعاقد أندية دوري المحترفين لكرة القدم بكثرة مع لاعبين أجانب يلقي بظلال سلبية على المنتخب، مشيرا إلى أن استبعاد المدافع علي البليهي من التشكيلة كان "لأسباب فنية".

وتستضيف السعودية منافستها اليابان على ملعب الملك عبد الله الدولي غدا الخميس، ضمن المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ولدى السعودية 4 نقاط في المركز الثاني، متأخرة بفارق نقطتين عن اليابان المتصدرة بالعلامة الكاملة.

وأبلغ المدرب مانشيني الصحفيين اليوم الأربعاء "لدينا أزمة في مركز حراسة المرمى. اللاعبون لا يشاركون بصفة مستمرة مع الأندية".

وأضاف أن "عبد الرحمن الصانبي (حارس الأهلي) شارك في آخر مباراتين فقط لإصابة إدوار مندي الحارس الأساسي، ليس لدينا حارس مرمى يشارك بشكل مستمر مع فريقه".

وتعرض محمد العويس حارس الهلال لإصابة أبعدته عن تشكيلة المدرب مانشيني.

وأضاف المدرب أن "اللاعبين الأجانب يشاركون بنسبة تصل إلى 60% مع أنديتهم، مما يحد من مشاركة المحليين. نحن نعاني من هذه المشكلة".

وبسؤاله عن استبعاد علي البليهي مدافع الهلال وزميله المهاجم عبد الله الحمدان، قال مدرب إيطاليا السابق إن "الاستبعاد لأسباب فنية؛ أداء الثنائي ليس مستقرا في الآونة الأخيرة، في حالة عودتهما للمستوى المطلوب، سينضمان إلينا بالتأكيد، مثلما حدث من قبل".