وفاة رياضية روسية غرقا خلال مشاركتها بمسابقة في إسبانيا

لقيت الرياضية الروسية إيلينا سميرنوفا مصرعها غرقا أثناء مشاركتها في مسابقة "الرجل الحديدي" للترياتلون في برشلونة بإسبانيا.

ووقعت الحادثة الأحد الماضي، وتعرضت السباحة الروسية للغرق بعد أن قطعت مسافة 3.86 كيلومترات، فأخذت تعطي إشارات لمنظمي السباق لإخراجها من الماء.

وقام المسعفون بانتشال الرياضية الروسية (41 عاما) وحصلت على الإسعافات الأولية الفورية، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل سيارة الإسعاف وهي في طريقها إلى المستشفى.

وما زال التحقيق جاريا لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة بانتظار نتائج التشريح قبل نقل جثمانها إلى روسيا.

وشاركت سميرنوفا في مسابقات مثل "أيرون مان" (الرجل الحديد) لمدة 4 سنوات تقريبا، وكانت رياضية ذات خبرة.

ويعتبر هذا السباق من أصعب منافسات اليوم الواحد عالميا، إذ يضم 3 مراحل تقام بالترتيب دون انقطاع وهي: السباحة بالبحر المتوسط ​​لمسافة 3.86 كيلومترات، ثم ركوب الدراجة على الطريق لمسافة 180.25 كيلومترا، وأخيرا سباق الماراثون جريا لمسافة 42.195 كيلومترا.