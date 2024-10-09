أغلى 20 ناديا في عالم الرياضة

صنف موقع (ماركا) الإسباني قائمة تضم أغلى 20 ناديا في الرياضة العالمية، وهيمنت الأندية الأميركية على القائمة.

واكتسحت الأندية المشهورة بالبيسبول وكرة السلة وكرة القدم الأميركية القائمة، ولم يتواجد سوى ناديين فقط من خارج الولايات المتحدة هما: مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وتصدر القائمة نادي دالاس كاوبويز الذي ينافس في دوري كرة القدم الأميركية ضمن القسم الشرقي. ويسمى الفريق فريق أميركا بسبب شعبيته الكبيرة وفوزهم بـ5 ألقاب في السوبر بول.

وفي ما يلي قائمة أغلى 20 ناديا في الرياضة العالمية والقيمة السوقية للنادي:

20. بوسطن ريد سوكس- 5.21 مليارات دولار

19. ريال مدريد- 5.23 مليارات دولار

18. ميامي دولفينز- 5.24 مليارات دولار

17. لوس أنجلوس دودجرز- 5.24 مليارات دولار

16. هيوستن تكساس- 5.35 مليارات دولار

15. لاس فيغاس رايدرز- 5.77 مليارات دولار

14. فيلادلفيا إيغلز- 5.95 مليارات دولار

13. مانشستر يونايتد- 5.95 مليارات دولار

12. شيكاغو بيرز- 6 مليارات دولار

11. واشنطن ويزاردز- 6.05 مليارات دولار

10. نيويورك جتس- 6.11 مليارات دولار

9. سان فرانسيسكو- 6.15 مليارات دولار

8. نيو إنغلاند باتريوتس- 6.7 مليارات دولار

7. لوس أنجلوس رامز- 6.94 مليارات دولار

6. نيويورك جاينتس- 7.04 مليارات دولار 7.04 مليارات دولار

5. نيويورك يانكيز- 7.13 مليارات دولار

4. لوس أنجلوس ليكرز- 7.34 مليارات دولار

3. نيويورك نيكس- 7.43 مليارات دولار

2. غولدن ستايت ووريورز- 8.28 مليارات دولار

1. دالاس كاوبويز- 9.2 مليارات دولار