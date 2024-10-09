الكاف يرشح 6 ملاعب مغربية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

رشح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 6 ملاعب لاستضافة مباريات النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا والتي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 حتى 18 يناير/كانون الثاني 2026.

ويستضيف المغرب منافسات كأس الأمم للمرة الثانية في تاريخه بعد احتضان نسخة عام 1988 بمشاركة 8 منتخبات، التي انتهت بتتويج الكاميرون باللقب بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية.

وأشار الكاف عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم لم يحسم بعد الملاعب التي ستقام عليها النسخة الـ35 من البطولة بعد إسناد التنظيم له يوم 27 سبتمبر/أيلول 2023.

وأضاف الكاف أن هناك 6 ملاعب من المتوقع أن تلعب دورا رئيسيا في استضافة أحداث البطولة، على رأسها ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، الذي استضاف نهائي كأس أمم 1988.

ورشح الاتحاد الأفريقي 5 ملاعب أخرى، وهي: ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وملعبا مراكش وفاس، إضافة إلى ملعب ابن بطوطة في طنجة وملعب أدرار في أكادير، اللذين تتم زيادة سعتهما الجماهيرية استعدادا للمونديال القاري.

ومن المقرر أن تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا، علما بأن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم انطلقت في سبتمبر/أيلول الماضي بمشاركة 48 منتخبا مقسمة إلى 12 مجموعة، حيث سيتأهل أفضل منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات.

أما المجموعة التي تضم منتخب المغرب فسيتأهل منها فريق واحد فقط إذا وجد أسود الأطلس في صدارة أو وصافة جدول الترتيب.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيانه أن المغرب نجح مؤخرا في استضافة عدد من البطولات الدولية الكبرى مثل بطولة أمم أفريقيا للمحليين في 2018 وكأس أمم أفريقيا للسيدات 2022 وكأس العالم للأندية 2023.