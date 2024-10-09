انطلاقة ميتروفيتش التهديفية تهدد رقم رونالدو القياسي بالدوري السعودي

لم يكن هداف النصر كريستيانو رونالدو يتوقع أن يكون رقمه القياسي كأفضل هداف في موسم واحد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مهددا بعد أشهر قليلة من تحقيقه من قبل مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش.

وسجل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات 35 هدفا خلال 31 مباراة بالموسم الماضي، ليحطم، بفارق هدف واحد، الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله في موسم 2018-2019 مع النصر.

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لكن انطلاقة الصربي المميزة وتسجيله 9 أهداف، كانت لتصبح 10 أهداف، في 6 مباريات تجعل إمكانية تحطيم رقم رونالدو القياسي قائمة.

وسجل رونالدو قائد النصر 5 أهداف في 6 مباريات في ما قد يبدو انطلاقة بطيئة مقارنة بالموسم الماضي عندما سجل 10 أهداف في 7 مباريات.

وسجل ميتروفيتش (30 عاما) هدفين في مرمى الرياض بالجولة الثالثة للدوري، قبل أن تقرر لجنة الحكام بالدوري احتساب هدفه الأول باسم المدافع يوان باربيت كهدف عكسي ليصبح رصيده 7 أهداف قبل إضافة هدفين قاد بهما الهلال لتحويل تأخره بهدف والفوز 2-1 على مضيفه الأهلي.

وساهمت أهداف ميتروفيتش في أن يتصدر الهلال الدوري وله 18 نقطة محققا العلامة الكاملة بعد 6 مباريات.

وهز مهاجم فولهام ونيوكاسل يونايتد السابق شباك الأخدود وضمك والرياض والاتحاد والأهلي.

وكان الخلود، الصاعد حديثا لدوري الأضواء، هو الناجي الوحيد من فاعلية ميتروفيتش أمام المرمى، مما جعله يفوت فرصة معادلة رقم قياسي آخر مسجل باسم لاعب النصر محمد السهلاوي الذي سجل في أول 5 مباريات من دوري المحترفين لموسم 2014-2015.

ولدى مهاجم صربيا معدل تهديفي يبلغ 1.5 هدف في المبارة الواحدة حتى الآن.

ولن يحتاج ميتروفيتش، الذي سجل 37 هدفا في 34 مباراة بدوري المحترفين، للحفاظ على المعدل التهديفي نفسه لكسر رقم رونالدو، إذ يكفيه أن يسجل هدفا واحدا في كل مباراة متبقية للتفوق على الهداف التاريخي السابق لريال مدريد.

ويتحلى ميتروفيتش، الذي أطلق 20 تسديدة هذا الموسم، بالتنوع في طرق تسجيل الأهداف، إذ سجل ثلاث مرات بقدمه اليمنى، وأربع مرات بضربات الرأس، بالإضافة إلى ركلتي جزاء.

ووفقا لمنصة أوبتا للإحصاءات الرقمية، فإن ميتروفيتش سجل 13 هدفا من ضربات الرأس منذ الموسم الماضي أكثر من ضعف ما سجله أي لاعب آخر في هذه الفترة.

مطاردة بنزيمة

بدأ كريم بنزيمة الموسم بقوة أملا في تعويض ما فاته في الموسم الماضي، وسجل 7 أهداف في 6 مباريات ليكون على بعد هدفين فقط، مما سجله في 21 مباراة بدوري المحترفين الموسم الماضي.

وينعكس أداء بنزيمة على نتائج الاتحاد بقيادة المدرب لوران بلان، والذي يحتل المركز الثاني وله 15 نقطة متأخرا بفارق 3 نقاط عن الهلال.

انطلاقة بنزيمة للموسم لم تكن مبشرة بعدما غاب عن التهديف في الفوز 1-صفر على الخلود في افتتاحية الدوري، قبل أن يسجل هدفا ويغادر بسبب الإصابة أمام التعاون، لكنه انتفض وسجل ثلاثية أمام الوحدة في الجولة الثالثة، وظل محافظا على زيارته للشباك في كل مباراة بعدها.

وبعدما هز شباك الهلال والخليج والأخدود، سجل بنزيمة لأول مرة في 5 مباريات متتالية مع الاتحاد، مكررا ما حققه مع ريال مدريد في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 ويناير/كانون الثاني 2023.