كلوب مدرب ليفربول السابق يعود إلى كرة القدم

أعلنت "ريد بول" لمشروبات الطاقة تعيين يورغن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، فى منصب رئيس كرة القدم العالمية في الشركة.

وقال كلوب "أريد تطوير، وتحسين ودعم مواهب كرة القدم المذهلة التي نمتلكها".

ولم يكشف عن مدة التعاقد، ولكن وفقا لتقارير إعلامية يوجد بند في عقد كلوب يسمح له بالرحيل لتدريب المنتخب الألماني.

وكان كلوب (57 عاما) ترك ليفربول نهاية الموسم الماضي بعدما قاده لمدة 9 سنوات، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي. وكان كلوب سبق له تدريب ماينز وبوروسيا دورتموند.

ومن المقرر أن يبدأ كلوب مهام عمله مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، حيث سيكون هذا أول منصب يتولاه منذ التنحي عن تدريب ليفربول.

وفي منصبه الجديد سيشرف كلوب على شبكة "ريد بول" الدولية لأندية كرة القدم والتي تضم أندية لايبزغ ونيويورك ريد بول وريد بول سالزبورغ، وأندية أخرى.

وذكرت الشركة أنه "لن يشارك في العمليات اليومية للأندية، ولكنه سيقدم رؤية إستراتيجية، ودعما للمديرين الرياضيين الفرديين في تطوير فلسفة ريد بول".

بالإضافة إلى ذلك، سيدعم كلوب عمليات "ريد بول" لاكتشاف المواهب العالمية، ويساهم في تدريب وتطوير المدربين.

وقال كلوب إنه "بعد تقريبا 25 عاما في منصب المدير الفني، لا يمكنني أن أكون أكثر حماسا للمشاركة في مشروع مثل هذا. ربما تغير دوري ولكن شغفي لم يتغير تجاه كرة القدم وللذين يجعلون اللعبة على ما هي عليه".

وأضاف "أرى دوري في المقام الأول كموجه للمدربين وإدارة أندية ريد بول".

ووصف أوليفر مينتسلاف، الرئيس التنفيذي للمشاريع والاستثمارات المؤسسية في ريد بول، الخبر بأنه أكبر تعيين في تاريخ مشاركة ريد بول في كرة القدم.

وقال "فخورون للغاية بهذا التعاقد المميز، وهو بالتأكيد أقوى تعاقد في تاريخ ريد بول بكرة القدم. كلوب أحد العظماء ومن بين الأكثر تأثيرا في عالم الكرة بمهاراته الاستثنائية وجاذبيته".