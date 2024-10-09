عصابة تثير رعب جيسوس نجم نابولي بأجهزة تعقب ومحاولة سرقة

أعرب مدافع نابولي خوان جيسوس عن استيائه وخوفه بعد أن كسر لصوص نافذة سيارته في محاولة لسرقتها، مدعيا أنه لن يشعر بالأمان "مرة أخرى" في المدينة.

ونشر اللاعب البرازيلي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام يظهر النافذة الخلفية مكسورة، وفوضى واضحة داخل سيارته بعد أن حاول شخص ما نهبها.

وجاءت محاولة السرقة بعد أن تم تعقب اللاعب لمدة شهر، وعلق اللاعب "لا أمان على الإطلاق"، كما كتب "لن أشعر بالأمان مرة أخرى" في نابولي.

وأوضح البرازيلي أن سبب عدم شعوره بالأمان بعد الآن هو عثوره على 5 أجهزة تعقب وضعها المجرمون في سيارته. "في غضون شهر تقريبا من متابعتهم لي، حاولوا اليوم سرقة سيارتي".

وتابع لاعب روما السابق "مجرد معرفتي أن هؤلاء المجرمين يعلمون مكان إقامتي لا يمنحني راحة البال، لسوء الحظ في مثل هذه المدينة الجميلة لن أشعر بالأمان مرة أخرى".

"أعلم أن الممتلكات المادية لها أهمية، ولكن معرفة أن شخصا غريبا انتهك شيئا شخصيا فهذا بالنسبة لي أمر يثير اشمئزازي حقا!".

ويلعب جيسوس (33 عاما) مع نابولي منذ عام 2021، ويلعب في إيطاليا منذ 13 عاما بعد انضمامه في البداية إلى إنتر ميلان في عام 2011.

وشارك مع نابولي في 80 مباراة، وسجل 5 أهداف، وساعدهم على الفوز بالدوري الإيطالي عام 2023.