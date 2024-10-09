موعد مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المنتخب العراقي ضد نظيره الفلسطيني في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب البصرة الدولي في العراق، وتبدأ الساعة التاسعة مساء 21:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة.

تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة:

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يتفوق العراق بشكل كبير في المواجهات السابقة حيث فاز في 14 مباراة دون أي فوز للمنتخب الفلسطيني الذي يعاني ظروفا صعبة بسبب تضييق الاحتلال الإسرائيلي عليه ولعبه خارج ملعبه، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

ويحتل منتخب الأردن صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط يليه كوريا الجنوبية والعراق بفارق الأهداف، ثم الكويت بنقطتين وفلسطين بنقطة واحدة.