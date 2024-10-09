حارس مرمى منتخب هولندا يكشف سر اختياره تمثيل إندونيسيا

كشف الهولندي مارتن بايس حارس مرمى منتخب إندونيسيا كواليس انتقاله لتمثيل الفريق الآسيوي، موضحا أنه يتطلع للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم في 2026.

وقال بايس المولود في مدينة نيميجن والذي مثل منتخب هولندا للشباب تحت 21 عاما، إن "الارتباط بإندونيسيا يأتي من جدتي التي ولدت في مدينة كيديري، وعاشت هناك لعدة سنوات قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية".

وأضاف في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، "كنت مرتبطا للغاية بجدتي، وعلمتني الكثير عن الثقافة الإندونيسية، ثم عرفت منذ بضع سنوات أنني مؤهل للعب لمنتخب إندونيسيا".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة الإندونيسي تواصل معه أواخر العام الماضي 2023، وتزامن ذلك مع تدهور الحالة الصحية لجدته، مضيفا "تمثيل منتخب إندونيسيا جعلها تبتسم للمرة الأخيرة، لقد كان قرارا سهلا بالنسبة لي، ولكنها للأسف توفيت قبل ظهوري الأول مع المنتخب".

وبدأ بايس (26 عاما) مسيرته مع منتخب إندونيسيا في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث أسهم في التعادل 1-1 مع السعودية في جدة، وتبعها تعادل سلبي أمام أستراليا في جاكرتا، وذلك في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتابع حارس مرمى فريق دالاس الأميركي "لقد اندمجت سريعا مع زملائي الجدد في منتخب إندونيسيا، ونجحت في القيام بتصديات جيدة خلال أول مباراتين، وقدم الفريق أداء جماعيا جيدا على المستوى الدفاعي".

وواصل مارتن بايس "أجواء المباراة الثانية في جاكرتا كانت مذهلة حيث وجد 80 ألف متفرج في المدرجات، فالاختلاف بين الثقافات ليس مهما بالنسبة لي، ويبقى التحدي الأكبر هو التأقلم على فارق التوقيت".

واختتم حارس المرمى "التأهل لكأس العالم حلم جميل تستحقه جماهير إندونيسيا بفضل ما رأيته من تنامي شعبية كرة القدم هنا، كما أن المنتخب الإندونيسي لديه من العناصر الشابة التي تجعله يؤمن بحظوظه في الوجود بكأس العالم خلال السنوات القادمة".