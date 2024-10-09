أفضل حراس المرمى في أوروبا هذا الموسم
9/10/2024
بعد مرور عدة جولات من الدوريات الأوروبية الكبيرة لكرة القدم، برز عدد من حراس المرمى حافظوا عى نظافة شباكهم وأسهموا في تألق فرقهم في البطولات الكبرى للقارة العجوز.
وكان لافتا تصدر المجري بيتر غولاتشي (34 عاما)، حارس مرمى فريق لايبزيغ الألماني للقائمة والتي اعتمدت معيار عدد المباريات التي لم يتلق فيها مرمى الحارس أي أهداف.
وتاليا قائمة الحراس العشرة الأوائل في أوروبا حتى الآن:
- المجري بيتر غولاتشي (لايبزيغ): 5 مباريات من أصل 6.
- الإيطالي ميكيلي دي غريغوريو (يوفنتوس الإيطالي): 4 مباريات من أصل 5.
- البرازيلي أليسون بيكير (ليفربول الإنجليزي): 4 مباريات من أصل 6.
- الكولومبي ديفيس فاسكيز (إيمبولي الإيطالي): 4 مباريات من أصل 7.
- الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي): 4 مباريات من أصل 7.
- الفرنسي برايس سامبا (لانس الفرنسي): 4 مباريات من أصل 7.
- السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد الإسباني): 4 مباريات من أصل 8.
- الإسباني أليكس ريميرو (ريال سوسيداد الإسباني): 4 مباريات من أصل 9.
- الإسباني إيناكي بينا (برشلونة الإسباني): 3 مباريات من أصل 4.
- الإيطالي أليكس ميريت (نابولي الإيطالي): 3 مباريات من أصل 5.
المصدر : مواقع إلكترونية