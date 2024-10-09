أفضل حراس المرمى في أوروبا هذا الموسم

بعد مرور عدة جولات من الدوريات الأوروبية الكبيرة لكرة القدم، برز عدد من حراس المرمى حافظوا عى نظافة شباكهم وأسهموا في تألق فرقهم في البطولات الكبرى للقارة العجوز.

وكان لافتا تصدر المجري بيتر غولاتشي (34 عاما)، حارس مرمى فريق لايبزيغ الألماني للقائمة والتي اعتمدت معيار عدد المباريات التي لم يتلق فيها مرمى الحارس أي أهداف.

وتاليا قائمة الحراس العشرة الأوائل في أوروبا حتى الآن: