رونالدو يشعل المنافسة مع ميسي بإنجاز تاريخي جديد

دخل نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو التاريخ مجددا بعد أن أصبح أول لاعب يسجل في 600 مباراة رسمية.

وأشار الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم (IFfhs) إلى أن النجم البرتغالي دخل التاريخ مرة أخرى، عندما هز الشباك في الدقيقة 17 من المباراة ضد العروبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو أول هدف في مسيرته بموسم 2002ـ2003 عندما كان يلعب مع سبورتينغ لشبونة، وعمره حينئذ 17 عاما.

ويتفوق رونالدو على منافسه اللدود الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل في 556 مباراة.

وضمت القائمة البرازيلي روماريو الذي يحتل المركز الثالث بـ479 مباراة، يليه بيليه بـ456، وروبرت ليفاندوفسكي بـ444، وفيرينك بوشكاش بـ434 مباراة.

وكان كريستيانو رونالدو انضم إلى نادي النصر السعودي في يناير/كانون الثاني 2023، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 200 مليون يورو سنويًّا، مع عقد يمتد حتى صيف 2025.

وبحسب المعلومات التي أوردتها صحيفة "ماركا"، فإن البرتغالي يتقاضى 200 مليون يورو سنويا، بينما تقدر القيمة الانتقالية للاعب في الوقت الحالي بـ15 مليون يورو.

وفي 29 سبتمبر/أيلول، أفيد بأن "صاروخ ماديرا" يرغب في تجديد عقده مع النصر، من أجل الحصول على مزيد من دقائق اللعب قبل مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.