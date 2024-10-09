أنشيلوتي: كل يوم من دون كارفخال يقتلنا

خلف غياب الظهير الأيمن داني كرفاخال عن تشكيلة ريال مدريد صدمة كبيرة لغرفة ملابس النادي الملكي ومدربه كارلو أنشيلوتي.

وتعرض كارفاخال لإصابة قوية في الركبة بعد التحام مع يريمي بينو لاعب فياريال خلال الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاءت إصابة كارفاخال أسوأ من التوقعات، وتترواح مدة غيابه عن الملاعب بين 8 و10 أشهر على الأقل.

صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد سلّطت الضوء على أهمية اللاعب داخل الملعب وخارجه بالنسبة للمرينغي، والصدمة التي خلفها غيابه.

وكشفت أن أنشيلوتي تحدث كثيرا في مدينة ريال مدريد الرياضية للاعبين قائلا "كل يوم من دون كارفخال يقتلنا".

وأشارت الصحيفة إلى أن أهمية المدافع في الفريق تبرز على مدى الأسبوع، وليس فقط يوم المباراة.

في يوم المباراة، يجد الفريق نفسه من دون أفضل ظهير أيمن في العالم، ويخسر الفريق لاعبا يجعل زملاءه في الفريق في حالة تأهب في كل جلسة تدريبية، "إنه متحمس دائما خلال المباريات، وفي التسديد على المرمى. إنه يجعل الجميع في حالة نشاط"، أضافت الصحيفة.

ويعد كارفخال لاعبا مميزا يريده كل مدرب في غرفة تبديل الملابس، إذ يغذي المشاعر الإيجابية في الفريق، ويتفاعل مع اللاعبين الجدد والشباب، باختصار إن فقدانه "ضربة" للريال، وفقما أوضحت الصحيفة.

وإلى جانب كارفاخال، يفتقد أنشيلوتي في الآونة الأخيرة لاعبين كانوا يحافظون على التوازن في غرفة تبديل الملابس مثل ناتشو وخوسيلو وتوني كروس، الذين تركوا فراغا كبيرا بعد رحيلهم.