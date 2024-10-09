الرسام إنييستا لم يطرد في 1016 مباراة خلال 22 عاما

وضع النجم الإسباني أندريس إنييستا حدا لمسيرته الكروية الاثنين بعد مشوار حافل بالألقاب مع برشلونة والمنتخب الإسباني والانضباط داخل الملعب طيلة 22 عاما.

اشتهر "الرسام" بتواضعه وأناقة لعبه، إضافة إلى إبداعه و"سحره" على المستطيل الأخضر.

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كما كان إنييستا شخصا كتوما وخجولا بطبعه ولم يبحث أبدا عن الإثارة والأضواء ولفت الانتباه، واعتبر رمزا للرزانة. حيث إن اللاعب الخلوق لم يتعرض للطرد طيلة مسيرته الكروية الطويلة رغم التحاماته الكثيرة بمواجهة أصلب نجو خط الوسط في العالم.

وعُرف إنييستا بسلوكه الجيد وانضباطه داخل الملعب، وهو ما جعله يتفادى الحصول على البطاقة الحمراء طوال مسيرته، التي امتدت إلى 1016 مباراة مع الأندية ومنتخب إسبانيا. وحصل على 79 بطاقة صفراء.

وارتبط اسم أسطورة خط الوسط بفريق برشلونة الذي لعب له 16 عاما بدأت عام 2006، شارك خلالها في 647 مباراة، وساهم في صناعة أمجاد النادي، بتسجيله 57 هدفا وتقديم 135 تمريرة حاسمة.