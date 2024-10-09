موعد مباراة الجزائر ضد توغو بتصفيات كأس أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

يرنو المنتخب الجزائري إلى تحقيق انتصارين يقودانه إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي يستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.

وجمع منتخب "محاربي الصحراء" 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بعد فوزين مستحقين خارج الديار على غينيا الاستوائية 2-0 وليبيريا 3-0.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب توغو في تحقيق أول انتصار بعدما تعادل في الجولتين الماضيتين مع ليبيريا (1-1) وغينيا الاستوائية (2-2).

تعادلت توغو في أول جولتين وتأتي في وصافة المجموعة بنقطتين، مما يجعل هذه المباراة هامة للجزائريين، فالفوز بها سيعني عمليًا حسم التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية.

ويستعيد المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش جهود رياض محرز وحسام عوار، اللذين غابا عن لقاء ليبيريا في الجولة السابقة للإصابة، ليشكلا دعامة للتشكيلة التي ضمت لاعبين جددا استدعوا للمرة الأولى، وهم: لاعب هرتا برلين الألماني إبراهيم مازة، وحارس النادي شباب قسنطينة زكريا بوحلفاية، ولاعبا نيس الفرنسي بدر الدين بوعناني وهشام بوداوي، ومهاجم فولفسبورغ الألماني محمد الأمين عمورة.

موعد مباراة الجزائر وتوغو والقنوات الناقلة

تقام المباراة الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على ملعب 19 ماي بعنابة، وتنطلق صفارة بداية المباراة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة والسعودية، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الجزائر وتونس.

وتنقل المباراة مباشرة عبر القناة التالية:

beIN Sports HD 1

ويمكنك متابعة البث المباشر لأهم أحداث المباراة المرتقبة عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة منتخب الجزائر المتوقعة ضد توغو