موعد مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ستخوض إيطاليا مباراتها الأولى على أرضها في النسخة الجديدة من المسابقة القارية حين تستضيف بلجيكا في العاصمة روما بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتسعى إيطاليا إلى تأكيد صحوتها بعد فوزها خارج الديار على فرنسا 3-1 ثم إسرائيل 2-1 في مستهل مشوارها في المجموعة الثانية من المستوى الأول للمسابقة.

يمتلك المنتخب الإيطالي 6 نقاط في المركز الأول، بينما يحتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث بـ3 نقاط من انتصار وهزيمة.

ويفتقد "الشياطين الحمر" نجمين مهمين، هما كيفن دي بروين للإصابة وروميلو لوكاكو الذي طلب مرة أخرى استبعاده من أجل التركيز على استعادة لياقته الكاملة.

موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا والقنوات الناقلة

تقام المباراة غدا الخميس على ملعب الأولمبيكو في روما، وتنطلق الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والساعة 19:45 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وينقل البث المباشر للمباراة عبر القناة التالية:

beIN Sports HD 4

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأهم وأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

المواجهات التاريخية

أخفق المنتخب البلجيكي في الفوز على إيطاليا في أي مباراة رسمية منذ مايو/أيار 1972، فخسر المنتخب البلجيكي 4 مواجهات وتعادل في اثنتين، وكان آخرها الخسارة 1-2 في مباراة تحديد المركز الثالث بدوري أمم أوروبا 2021.