اليابان تستعد للسعودية والأردن يواجه كوريا الجنوبية في صراع الصدارة بتصفيات المونديال

تحلّ اليابان ضيفة على السعودية ثانية الترتيب بالمجموعة الثالثة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم لكرة القدم في جدة بعد غد الخميس على أمل مواصلة البداية القوية.

وتخوض اليابان المواجهة بعدما سحقت الصين والبحرين مسجلة 12 هدفا في المواجهتين السابقتين، لتبعث برسالة تحذير إلى الساعين لحسم أحد المقعدين المؤهلين مباشرة لكأس العالم عن المجموعة الثالثة.

وتستضيف أستراليا منتخب الصين في إديليد، في حين تواجه البحرين ضيفتها إندونيسيا، لكن كل هذه المنتخبات تتخلف عن اليابان المهيمنة والمرشحة بقوة للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثامنة على التوالي.

ويضمن أول منتخبين في كل واحدة من ثلاث مجموعات بهذه المرحلة من التصفيات التأهل مباشرة إلى كأس العالم، في حين تتقدم المنتخبات أصحاب المركز الثالث والرابع إلى دور آخر. وتنتهي آمال الفرق التي تحتل المركزين الخامس والسادس.

ولم تطرأ تعديلات كبيرة على تشكيلة اليابان قبل مواجهة السعودية التي تفتقد جهود محمد كنو، الذي طُرد في الفوز 2-1 على الصين الشهر الماضي.

وبعد هذا الفوز، الذي تحقق بفضل ضربتي رأس من حسن كادش، يبتعد المنتخب السعودي بقيادة روبرتو مانشيني بفارق نقطتين فقط خلف اليابان.

وقال مدرب اليابان هاجيمي مورياسو "كما فعلنا دائما، سنستعد على أفضل نحو ممكن للفوز بكل مباراة. تتمثل الصعوبة الكبرى في درجات الحرارة المرتفعة. قدرتنا على تقديم الأداء المطلوب في ظل هذه الظروف ستكون أمرا محوريا".

كوريا الجنوبية تواجه الأردن المتصدر

وتلعب كوريا الجنوبية ضد الأردن متصدر المجموعة الثانية في غياب قائدها المصاب سون هيونغ مين، ويسعى المدرب هونغ ميونغ بو لاستغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها بالفوز 3-1 على عمان الشهر الماضي بعد تعادله سلبيا أمام فلسطين في الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي.

ويتصدر الأردن، الذي تغلب على كوريا الجنوبية في قبل نهائي كأس آسيا في فبراير/شباط الماضي، الترتيب بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية والعراق، ولكل منها أربع نقاط.

ويستضيف العراق منتخب فلسطين في البصرة، بينما تلعب عمان ضد الكويت، التي تعادلت في مباراتيها السابقتين أمام الأردن والعراق.

وتلعب أوزبكستان، متصدرة المجموعة الأولى، أمام إيران في طشقند، ولكلا المنتخبين ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام الإمارات.

وتستضيف الإمارات منتخب كوريا الشمالية في وقت تسعى فيه قطر، الفائزة بكأس آسيا مرتين متتاليتين، لتحقيق أول انتصار عندما تحل قرغيزستان ضيفة على الدوحة.