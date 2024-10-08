ريال مدريد يجهز عرضا لضم ألكسندر أرنولد من ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يجهز عرضا لضم الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول في يناير/كانون الثاني المقبل لتعويض غياب داني كارفخال المصاب.

وينتهي عقد الظهير الأيمن الإنجليزي في 30 يونيو/حزيران 2025، وقد يشكّل حلًّا لمشكلة تؤرق النادي الملكي، بعد إصابة داني كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي بركبته اليمنى ونهاية موسمه.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى الثقة المطلقة لدى مسؤولي النادي بكارفاخال وبديله في مركز الظهير الأيمن لوكاس فاسكيز. "لكن إصابة كارفاخال غيرت الكثير ممّا كان مخطّطا له في البداية".

وأضافت أن ألكسندر أرنولد (26 عاما) يحتلّ موقعا متقدّما في لائحة خيارات ريال مدريد لمركز الظهير الأيمن، لا سيّما بسبب قرب انتهاء عقده.

وتابعت أن "النادي لم يتحرّك حتى الآن"، إذ ينتظر حتى يناير/كانون الثاني ودخول اللاعب في الأشهر الستة الأخيرة من عقده، واقتحام "العملية، وتقييمها وتقديم عرض" لضمّه. وشددت على أن "أي شيء قد يحدث معه، إن لم يجدّد (عقده) قبل يناير".

https://twitter.com/DeadlineDayLive/status/1843229279267799421

ولفتت إلى أن "استجابة الفريق في هذه الأشهر ستكون أساسية"، مستدركة أن المدافعين يتضاءلون في الفريق، مع غياب دافيد ألابا وكارفاخال، إضافة إلى الناشئ خوان مارتينيز الذي يعتبره النادي عضوا "في الفريق الأول".

وأضافت أنه على اللاعب الإنجليزي الذي يتمتع بعلاقة ممتازة مع جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، ألا يجدّد عقده وينتظر حتى يناير/كانون الثاني، إذا أراد الانضمام لريال مدريد، مشيرة إلى أن ذلك سيتقرّر بحسب نتائج الفريق ونهج ليفربول.

وختمت أن مسؤولي ريال مدريد يرون ألكسندر أرنولد لاعبا يمكنه الظهور في دوره المعتاد كظهير هجومي، ولكن أيضا في مراكز مختلفة، سواء كظهير أو كلاعب خط وسط.

ويشغل ألكسندر أرنولد في المقام الأول مركز ظهير أيمن في ليفربول ومنتخب إنجلترا، لكن يمكنه اللعب في خط الوسط بسبب قدرته الفنية ونطاق تمريراته وصفاته الهجومية

ومنذ ظهوره لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أحرز ألكسندر أرنولد 102 هدف في 319 مباراة مع ليفربول منها 83 كانت تمريرات حاسمة.