سحر ميسي.. الدوري الأميركي يحطم الرقم القياسي بالحضور الجماهيري

حطم الدوري الأميركي لكرة القدم الرقم القياسي بعدد الحضور الجماهيري الذي بلغ أكثر من 11 مليون مشجع توافدوا إلى المباريات هذا الموسم حتى الآن، وفقا لما أعلنته الرابطة أمس الاثنين.

وذكرت الرابطة في بيان أن متوسط الحضور الجماهيري في المباريات بلغ 22 ألفا و340 مشجعا لكل مباراة محطما حاجز الـ11 مليون مشجع لأول مرة بعدما كان الرقم السابق 10.9 ملايين مشجع عام 2024.

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وقالت الرابطة إن حضور النجوم الدوليين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي -وهو أفضل لاعب في العالم 8 مرات، ولاعب إنتر ميامي الذي أدى وجوده في الدوري لنقل الأندية في كثير من الأحيان مبارياتها إلى ملاعب أكبر- ساعد في زيادة الحضور الجماهيري.

وأضافت أن "وصول النجوم الدوليين وعمل الأندية على تقديم عروض باقات تذاكر فريدة (..) للمشجعين هما من بين المحركات الرئيسية لاستمرار الزيادة القياسية في الحضور بالدوري الأميركي".

ولم يكتمل الموسم العادي بعد، إذ من المقرر أن تُجرى 16 مباراة أخرى قبل انتهاء الموسم في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبحسب الأرقام، فإن هذا هو العام الثالث تواليا الذي يجذب فيه الدوري الأميركي أكثر من 10 ملايين مشجع إلى الملاعب.