ليفاندوفسكي وجمال ورافينيا ثلاثي برشلونة الأقوى بأوروبا
8/10/2024
يهيمن البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا والإسباني لامين جمال (ثلاثي برشلونة) على الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى.
وسجل ثلاثي "البلوغرانا" 23 هدفا -حتى الآن- مقسمة على اللاعبين الثلاثة بفارق 4 أهداف عن الإنجليزي هاري كين والفرنسي مايكل أوليس والألماني جمال موسيالا، ثلاثي بايرن ميونخ الألماني.
وهذه أفضل 5 "ثلاثيات" في أوروبا:
- برشلونة الإسباني، 23 هدفا: ليفاندوفسكي (12 هدفا) ورافينيا (6 أهداف) وجمال (5 أهداف).
- بايرن ميونخ الألماني، 19 هدفا: كين (10 أهداف) وأوليس (6 أهداف) وموسيالا (3 أهدفا).
- تشلسي الإنجليزي، 18 هدفا: الفرنسي كريستوفر نكونكو (7 أهداف) والإنجليزي كول بالمر (6 أهداف) والإنجليزي نوني مادويكي (5 أهداف).
- شتوتغارت الألماني، 17 هدفا: البوسني إيرميدين ديميروفيتش (6 أهداف) ودينيز أونداف (6 أهداف) والفرنسي إنزو ميلوت (5 أهداف).
- مانشستر سيتي الإنجليزي، 16 هدفا: النرويجي إيرلينغ هالاند (11 هدفا) والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش (3 أهداف) والبليجكي جيريمي دوكو (هدفان).
- أنتراخت فرانكفورت الألماني، 16 هدفا: المصري عمر مرموش (9 أهداف) والفرنسي هوغو إيكيتيكي (5 أهداف) والسويدي هوغو لارسون (هدفان).
المصدر : مواقع إلكترونية