ليفاندوفسكي وجمال ورافينيا ثلاثي برشلونة الأقوى بأوروبا

يهيمن البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا والإسباني لامين جمال (ثلاثي برشلونة) على الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى.

وسجل ثلاثي "البلوغرانا" 23 هدفا -حتى الآن- مقسمة على اللاعبين الثلاثة بفارق 4 أهداف عن الإنجليزي هاري كين والفرنسي مايكل أوليس والألماني جمال موسيالا، ثلاثي بايرن ميونخ الألماني.

وهذه أفضل 5 "ثلاثيات" في أوروبا: