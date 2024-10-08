ليفاندوفسكي يتغنى برونالدو

خص قائد منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي، قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو قبل مواجهة المنتخبين في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في القسم الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، السبت المقبل.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى بـ6 نقاط فيما يحتل منتخب بولندا المركز الثاني بـ3 نقاط في مجموعة تضم أيضا كرواتيا وأسكتلندا.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 7 لاعبين لديهم أعلى قيمة سوقية حين الاعتزال list 2 of 2 أكثر 10 لاعبي كرة قدم محبوبين في العالم end of list

وتابع هداف برشلونة أنه "أدرك تمامًا ما حققه رونالدو طوال مسيرته، وكيف شكل تاريخ كرة القدم بإنجازاته وأرقامه القياسية العديدة".

وأضاف أنه "سيظل هذا محفورا في ذاكرة التاريخ".

وأوضح "ما يثير إعجابي حقًا في كريستيانو رونالدو هو أنه على الرغم من تحقيقه لكل شيء، أو أكثر مما قد يتخيله معظم الناس، فإنه لا يزال يتمتع بمثل هذه الروح الرياضية. يمكنك أن تشعر بذلك ويمكنك أن تشعر بنيرانه".

وأشار إلى أنه "إنه يبلغ من العمر 39 عامًا، ويقترب من الـ40، ولا يزال يُظهر شغفًا لا يُصدق.. يمكنك أن ترى ذلك في ردود فعله، سواء كانت إحباطًا أو حماسًا.. ويعكس ذلك شغفه العميق للغاية".

ومضى أنه "لا يزال رونالدو يريد المزيد، فهو يعمل بجد للبقاء في قمة مستواه. إن المسار الذي سلكه كان وسيظل مصدر إلهام للعديد من اللاعبين والشباب في جميع أنحاء العالم".

وختم أنه "متأكد من أن الآلاف من اللاعبين يحلمون باتباع مثاله، على الرغم من أنهم يعرفون أنه ليس إنجازا سهلا.. رفع سقف الطموح للجميع، مما جعل النجاح على أعلى مستوى ممكن متاحا فقط للملتزمين حقًا بنسبة 100%".

وخلص "لا أغار منه ولكنني أحترمه جدا".