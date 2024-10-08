موعد مباراة الأردن ضد اليابان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الأردن ضد اليابان في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على ملعب عمان الدولي في الأردن، وتبدأ الساعة الخامسة مساء 17:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة:

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التقى المنتخبان 7 مرات، انتهت 3 مباريات منها بفوز كوريا الجنوبية وواحدة بفوز الأردن، و3 مباريات بالتعادل.

ويتصدر الأردن، الذي تغلب على كوريا الجنوبية في قبل نهائي كأس آسيا في فبراير/شباط الماضي، الترتيب بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية والعراق، ولكل منها 4 نقاط.

وتعاني كوريا الجنوبية من غياب قائدها المصاب سون هيونغ مين، ويسعى المدرب هونغ ميونغ بو لاستغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها بالفوز 3-1 على عُمان الشهر الماضي بعد تعادله سلبيا أمام فلسطين في 5 سبتمبر/أيلول الماضي.