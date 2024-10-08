موعد مباراة السعودية ضد اليابان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة السعودية ضد اليابان في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وتبدأ الساعة التاسعة مساء 21:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة:

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التقى المنتخبان في 15 مباراة سابقة، انتهت 9 منها بفوز اليابان و5 بفوز السعودية، ومباراة وحيدة بالتعادل.

وتخوض اليابان المباراة بعدما سحقت الصين والبحرين مسجلة 12 هدفا في المواجهتين السابقتين، لتتصدر المجموعة الثالثة بـ6 نقاط تليها السعودية بفارق نقطتين، ثم البحرين (3 نقاط).

ويضمن أول منتخبين في كل واحدة من 3 مجموعات بهذه المرحلة من التصفيات التأهل مباشرة إلى كأس العالم، في حين تتقدم المنتخبات التي تحتل المركز الثالث والرابع إلى دور آخر. وتنتهي آمال الفرق التي تحتل المركزين الخامس والسادس.