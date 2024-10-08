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أعلى 10 مراهقين أجرا في كرة القدم العالمية

الفرنسي وارن زاير إيمري هو المراهق الأعلى أجرا في كرة القدم العالمية حاليا (غيتي)
8/10/2024

جذب موهبة برشلونة الإسباني لامين جمال الأنظار سريعا لمهارته الكبيرة ووصل إلى الفريق الأول مبكرا، كما بات أصبح أصغر لاعب يشارك ويصنع ويسجل أهدافا في بطولة أمم أوروبا، لكنه يتقاضى راتبا زهيدا مقارنة بأقرانه.

فرغم مهارته العالية وتألقه مع البارسا ومنتخب إسبانيا، فإن لامين جمال يغيب عن قائمة اللاعبين المراهقين الأعلى أجرا في كرة القدم العالمية حاليا.

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ووفقا لموقع "كابولوجي"، يبلغ الراتب الأسبوعي للامين جمال 32 ألف يورو.

في المقابل، يتصدر الفرنسي وارن زاير إيمري (18 عاما) موهبة باريس سان جيرمان القائمة، حيث يحصل أسبوعيا على 161 ألفا و538 يورو.

في ما أعلى 10 مراهقين أجرا في كرة القدم العالمية حاليا:

10 -الألماني يوسف موكوكو (16 عاما): نيس (57 ألفا و692 يورو أسبوعيا).

موكوكو يحصل على أكثر من 57 ألف يورو أسبوعيا (رويترز)

9- الإسباني مارك غويو (18 عاما): تشلسي (59 ألفا و518 يورو أسبوعيا).

راتب الإسباني مارك غويو يفوق 59 ألف يورو أسبوعيا (الفرنسية)

8- البرازيلي فيتور روكي (19 عاما): ريال بيتيس (67 ألفا و308 يوروهات أسبوعيا).

البرازيلي فيتور روكي يتقاضى أكثر من 67 ألف يورو أسبوعيا (غيتي)

7- الإسباني باو كوبارسي (17 عاما): برشلونة (76 ألفا و923 يورو أسبوعيا).

الإسباني باو كوبارسي يحصل على 76 ألفا و923 يورو أسبوعيا في برشلونة (غيتي)

 

6- البرازيلي إندريك (18 عاما): ريال مدريد (80 ألف يورو أسبوعيا).

موهبة ريال مدريد إندريك يتقاضي 80 ألف يورو أسبوعيا (وكالة الأناضول)

5- الإنجليزي آرشي غراي (18 عاما): توتنهام (89 ألفا و277 يورو أسبوعيا).

الإنجليزي آرشي غراي لاعب توتنهام يتجاوز راتبه الأسبوعي 89 ألف يورو (غيتي)

4- الفرنسي ماثيس تيل (19 عاما): بايرن ميونخ (96 ألفا و154 يورو أسبوعيا).

الفرنسي ماثيس تيل يتجاوز راتبه الأسبوعي 96 ألف يورو (غيتي)

3- التركي أردا غولر (19 عاما): ريال مدريد (100 ألف يورو أسبوعيا).

أردا غولر يحصل على 100 ألف يورو أسبوعيا مع ريال مدريد (وكالة الأناضول)

2- الفرنسي ليني يورو (18 عاما): مانشستر يونايتد (136 ألفا و892 يورو أسبوعيا).

الفرنسي ليني يورو يتقاضى 136 ألفا و892 يورو أسبوعيا (الفرنسية)

1- الفرنسي وارن زاير إيمري (18 عاما): باريس سان جيرمان (161 ألفا و538 يورو أسبوعيا).

الفرنسي وارن زاير إيمري يتصدر قائمة المراهقين الأعلى أجرا بـ161 ألفا و538 يورو أسبوعيا (الفرنسية)
المصدر : مواقع إلكترونية

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