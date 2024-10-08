جذب موهبة برشلونة الإسباني لامين جمال الأنظار سريعا لمهارته الكبيرة ووصل إلى الفريق الأول مبكرا، كما بات أصبح أصغر لاعب يشارك ويصنع ويسجل أهدافا في بطولة أمم أوروبا، لكنه يتقاضى راتبا زهيدا مقارنة بأقرانه.

فرغم مهارته العالية وتألقه مع البارسا ومنتخب إسبانيا، فإن لامين جمال يغيب عن قائمة اللاعبين المراهقين الأعلى أجرا في كرة القدم العالمية حاليا.

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ووفقا لموقع "كابولوجي"، يبلغ الراتب الأسبوعي للامين جمال 32 ألف يورو.

في المقابل، يتصدر الفرنسي وارن زاير إيمري (18 عاما) موهبة باريس سان جيرمان القائمة، حيث يحصل أسبوعيا على 161 ألفا و538 يورو.

في ما أعلى 10 مراهقين أجرا في كرة القدم العالمية حاليا:

10 -الألماني يوسف موكوكو (16 عاما): نيس (57 ألفا و692 يورو أسبوعيا).

9- الإسباني مارك غويو (18 عاما): تشلسي (59 ألفا و518 يورو أسبوعيا).

8- البرازيلي فيتور روكي (19 عاما): ريال بيتيس (67 ألفا و308 يوروهات أسبوعيا).

7- الإسباني باو كوبارسي (17 عاما): برشلونة (76 ألفا و923 يورو أسبوعيا).

6- البرازيلي إندريك (18 عاما): ريال مدريد (80 ألف يورو أسبوعيا).

5- الإنجليزي آرشي غراي (18 عاما): توتنهام (89 ألفا و277 يورو أسبوعيا).

4- الفرنسي ماثيس تيل (19 عاما): بايرن ميونخ (96 ألفا و154 يورو أسبوعيا).

3- التركي أردا غولر (19 عاما): ريال مدريد (100 ألف يورو أسبوعيا).

2- الفرنسي ليني يورو (18 عاما): مانشستر يونايتد (136 ألفا و892 يورو أسبوعيا).

1- الفرنسي وارن زاير إيمري (18 عاما): باريس سان جيرمان (161 ألفا و538 يورو أسبوعيا).