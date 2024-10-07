أيام تن هاغ في مانشستر يونايتد باتت معدودة

يسير الهولندي إيريك تن هاغ على حافة الإقالة من تدريب مانشستر يونايتد بعد تحقيق أسوأ الأرقام في تاريخ الفريق العريق والذي لا يزال يعاني للخروج من النفقين المحلي والقاري.

فالنتائج الباهتة لـ"الشياطين الحمر" مستمرة، وكان آخرها التعادل بدون أهداف مع مضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أضف عليها أن حامل الرقم القياسي في مرات الفوز بلقب البريميرليغ:

يحتل المركز الـ14 في جدول الترتيب.

فرق سلبي في الأهداف.

أقل حصيلة نقاط حققها الفريق في 7 مباريات منذ موسم 1989-1990 (8 نقاط).

بعيد 5 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، حيث تعادل مع كريستال بالاس وأستون فيلا وخسر أمام توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي، فيما تعادل مع تفينتي آنشخيده الهولندي وبورتو بالدوري الأوروبي.

ورغم كل هذه الأرقام السلبية، فقد أبدى تن هاغ رضاه عن مستوى فريقه، وأشاد بشخصية وروح الفريق.

وصرح تن هاغ لشبكة (سكاي سبورتس)، عقب المباراة التي أقيمت على ملعب "فيلا بارك" قائلا "أعتقد أنها المباراة الرابعة التي حافظنا فيها على نظافة شباكنا هذا الموسم".

وأضاف المدرب الهولندي "كما ترون، كان لدينا تنظيم جيد للغاية وتماسك. كانت هناك شخصية وروح جيدة في الفريق، تحلينا بالمرونة والتماسك".

وتابع تن هاغ "كنا على وشك أن لا نستقبل أي فرصة على مرمانا، عندما تدافع بهذه الطريقة وتحظى ببعض الحظ، في النهاية سنحت لهم فرصة محققة لكنها كانت الوحيدة لهم تقريبا في اعتقادي".

وشدد مدرب يونايتد "لقد كنا جيدين خلال المباريات التي لعبناها هذا الموسم. لكن اليوم لم نخلق الكثير من الفرص، لكننا لعبنا أيضا ضد فريق رائع".

وبسؤاله عن علاقته بمسؤولي النادي في ظل نتائج الفريق المخيبة هذا الموسم، صرح تن هاغ "نحن نتحدث دائما، كل أسبوع تقريبا. نحن جميعا في مركب واحد، نعلم ما ينبغي علينا القيام به. إنها عملية طويلة الأمد".

واختتم تن هاغ تصريحاته قائلا "لقد مررنا بمباراتين في غاية الصعوبة خارج ملعبنا (أمام بورتو البرتغالي بالدوري الأوروبي وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي). أظهرنا الإيمان والثقة التي لدينا خلالهما".