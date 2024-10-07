إنييستا يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم الإسباني أندريس إنييستا لاعب فريق برشلونة السابق اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالألقاب.

وكشف اللاعب البالغ من العمر 40 عاما قرار اعتزاله عبر حسابه الشخصي على منصىة إكس.

وارتبط اسم أسطورة خط الوسط بفريق برشلونة الذي لعب له 16 عاما بدأت عام 2006، شارك خلالها في 647 مباراة وساهم في صناعة أمجاد النادي بتسجيله 57 هدفا و135 تمريرة حاسمة.

وكان إنييستا أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا حيث مثله في 131 مباراة دولية سجل خلالها 14 هدفا وصنع 30، وتوج معه بثلاثة ألقاب تاريخية هي:

كأس العالم 2010.

كأس أمم أوروبا في عامي 2008 و2012.

El Juego Continúa ❤️⚽️ 8️⃣🔟2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/YLrDOfxVCB — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 7, 2024

ساهم (الرسام) إنييستا في تتويج برشلونة بـ32 لقبا منها:

4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا.

3 ألقاب بكأس السوبر الأوروبي.

3 ألقاب لكأس العالم للأندية.

9 ألقاب بالدوري الإسباني.

6 ألقاب بكأس ملك إسبانيا.

في عالم 2018 انتقل إنييستا إلى نادي فيسيل كوبي الياباني واستمر لمدة 5 سنوات، انتقل بعدها إلى فريق الإمارات ليقضي موسمه الأخير قبل اعتزاله كرة القدم.

وأنهي إنييستا مسيرته متوجا بـ38 لقبا مع الأندية ومنتخب إسبانيا ليكون ضمن أبرز نجوم كرة القدم في العالم تتويجا بالألقاب.