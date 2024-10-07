سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي يزعمان النصر في معركتهما القانونية

أكد نادي مانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز انتصارهما، اليوم الاثنين، مع ختام الجولة الأولى من أصل مواجهتين حاسمتين بين الطرفين.

وتقدم مانشستر سيتي، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية، بطعن قانوني ضد قواعد المعاملات بين الأطراف الخاصة بالدوري، والتي تهدف إلى حماية "التوازن التنافسي" لدوري كرة القدم الأكثر شعبية في العالم.

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ورحّب سيتي وكذلك رابطة الدوري الإنجليزي بنتائج لجنة التحكيم، وأكد سيتي أن "القواعد غير قانونية"، وأن "الرابطة أساءت استخدام موقعها المهيمن".

من جانبها، أكدت رابطة الدوري الإنجليزي أن قرار لجنة التحكيم يرى أن هذه اللوائح ضرورية، ورفضت أغلب طعون مانشستر سيتي.

وسيتم نشر نتائج لجنة التحكيم، اليوم الاثنين، في الوقت الذي يواجه فيه سيتي أكثر من 100 اتهام يتعلق بانتهاكات للوائح المالية.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي أن المحكمة أيدت شرعية اللوائح، مؤكدة ضرورة وجودها لتفعيل قواعد الربح والاستدامة، مشيرة إلى أنه في حال عدم وجود القيمة السوقية العادلة في المعاملة، فإن ذلك من شأنه تشويه المنافسة في المسابقة.

كما أوضحت رابطة الدوري الإنجليزي أن المحكمة رفضت ما ذكره مانشستر سيتي بأن القواعد صممت بشكل خاص، من أجل التمييز ضد الأندية ذات الملكية الخليجية.

وأوضحت الرابطة أن اللجنة وافقت مانشستر سيتي في أمرين فقط، وهما أنه لا يمكن استبعاد قروض المساهمين من القواعد، وأن عددا محدودا من القواعد التي جرى تعديلها أوائل هذا العام قد يكون ضروريا.

من جانبه، زعم مانشستر سيتي أن اللجنة وجدت أن القواعد الموضوعة كانت غير عادلة، وأنها قد وضعت قرارات للرابطة من أجل إعادة صياغة القيمة السوقية العادلة للناديين.

وأوضح النادي أن اللجنة أقرت بأن رابطة الدوري الإنجليزي أقرت تلك القواعد بشكل غير عادل، وقال إنه يوجد تغيير غير معقول في إقرار المعاملة السوقية العادلة فيما يتعلق بالرعاة.

وألمح النادي إلى أنه قد يطلب تعويضات بناء على قرار اللجنة.