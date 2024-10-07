رابطة الدوري الإسباني تتجه لحل ألتراس أتلتيكو مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن رابطة الدوري الإسباني ستتخذ إجراءات جنائية ضد مجموعة ألتراس أتلتيكو مدريد بعد أحداث الديربي.

وقدمت رابطة الدوري الإسباني يوم الجمعة الماضي رسالة إلى لجنة مكافحة العنف ضد ألتراس أتلتيكو بسبب أعمال العنف التي تخللت الديربي ضد ريال مدريد وتسببت في توقف المباراة.

وانتهى الديربي بين الجارين بالتعادل 1-1، لكن المباراة توقفت لعدة دقائق بسبب إلقاء مقذوفات على حارس النادي الملكي تيبو كورتوا.

وصب أكثر مشجعي "الروخيبلانكوس" تطرفا غضبهم على حارس المرمى البلجيكي بعد رد فعله على هدف ميليتاو الذي منح التقدم للريال.

وبالإضافة إلى الدعوة إلى حل المجموعة، تسعى رابطة الدوري الإسباني إلى اتخاذ إجراءات أخرى مثل إغلاق المباني والمؤسسات التي تجتمع فيها وتعليق الأنشطة التي تقوم بها المجموعة بسبب أفعالها الإجرامية.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن رابطة الدوري الإسباني، التي وثقت 142 حادثة تتعلق بألتراس أتلتيكو بين موسمي 2015-2016 و2022-2023، ستطلب أيضا حظر دخول ملعب "متروبوليتانو" على المتورطين في أحداث الديربي.

ويواجه أتلتيكو مدريد الذي لا يمكنه التحرك ضد الألتراس لأسباب قانونية مشكلة كبيرة مع المجموعة المعروفة باسم "فرينتي أتلتيكو"، الذين يشتهرون بدعمهم المتحمس والمنظم، ولكنهم أصبحوا أكثر تطرفا على مدى السنوات الماضية.

وعاقبت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم أتلتيكو مدريد بإغلاق جزئي للطرف الجنوبي من ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في المباريات الثلاث المقبلة.

وستسري هذه العقوبة على أتلتيكو مدريد، لدى استقباله ليغانيس ولاس بالماس وألافيس.

كما سيتوجب على أتلتيكو أيضا دفع غرامة مالية مقدارها 45 ألف يورو، إضافة إلى غلق المدرجات الجنوبية حيث يتجمّع مشجعو الألتراس.