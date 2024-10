فليك الصارم يعيد النظام لبرشلونة بعد استبعاد كوندي واستبدال لامين جمال

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن هانزي فليك مدرب برشلونة استبعد الفرنسي جويل كوندي عن التشكيلة الأساسية لمواجهة ألافيس واستبدال لامين جمال جاء لأسباب غير رياضية.

وشارك كوندي لأول مرة هذا الموسم كبديل أمام ألافيس. وتم إراحته في فيتوريا بعد أن لعب 900 دقيقة هذا الموسم.

ودخل كوندي بديلا لهيكتور فورت في الدقيقة 66 من المباراة.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن قرار المدرب الألماني بترك اللاعب الدولي الفرنسي على مقاعد البدلاء جاء بسبب حضوره متأخرا عن الاجتماع الذي يسبق المباراة وأن استبداله لا علاقة له بمسألة التدوير، بل كان بمثابة عقوبة.

وكان المدرب وجه بالفعل بعض التحذيرات للاعبيه بشأن أهمية الالتزام بالمواعيد. حيث يعطي الألماني أهمية قصوى للمسائل الانضباطية.

