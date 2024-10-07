فليك الصارم يعيد النظام لبرشلونة بعد استبعاد كوندي واستبدال لامين جمال

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن هانزي فليك مدرب برشلونة استبعد الفرنسي جويل كوندي عن التشكيلة الأساسية لمواجهة ألافيس واستبدال لامين جمال جاء لأسباب غير رياضية.

وشارك كوندي لأول مرة هذا الموسم كبديل أمام ألافيس. وتم إراحته في فيتوريا بعد أن لعب 900 دقيقة هذا الموسم.

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ودخل كوندي بديلا لهيكتور فورت في الدقيقة 66 من المباراة.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن قرار المدرب الألماني بترك اللاعب الدولي الفرنسي على مقاعد البدلاء جاء بسبب حضوره متأخرا عن الاجتماع الذي يسبق المباراة وأن استبداله لا علاقة له بمسألة التدوير، بل كان بمثابة عقوبة.

وكان المدرب وجه بالفعل بعض التحذيرات للاعبيه بشأن أهمية الالتزام بالمواعيد. حيث يعطي الألماني أهمية قصوى للمسائل الانضباطية.

🔥 Hansi Flick punished Jules Koundé today by not including him in the starting eleven against Alavés. It wasn’t to rest him. ❌ The Frenchman reportedly arrived late to the pre-match talk & Hansi is all about punctuality. 🥶 [h/t @tjuanmarti] pic.twitter.com/1VQHwlqoXn — Blaugranagram (@Blaugranagram) October 6, 2024

وحتى يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول، كان كوندي، أثبت نفسه باعتباره اللاعب الوحيد في تشكيلة نادي برشلونة بأكمله الذي كان "غير قابل للمس" من قبل هانزي فليك.

ومع ذلك، قرر المدرب الألماني عدم إشراكه في التشكيلة الأساسية في مواجهة ألافيس حيث خرج الظهير الأيمن من مقاعد البدلاء لأول مرة هذا الموسم.

وبدلا من كوندي، اختار فليك، هيكتور فورت لتغطية الجهة اليمنى لدفاع البلوغرانا. وبذلك حصل خريج أكاديمية "لاماسيا" على أولى مبارياته كأساسي.

لاعب شاب آخر وخريج أكاديمية أصبح نجما صاعدا، هو لامين جمال والذي استبدله في الدقيقة 67 وأشرك مكانه أنسو فاتي، النجم الذي كان يوعد بمستقبل باهر ولكن الإصابات أعاقت تطوره وتألقه وبات عبئا على الفريق.

وأشارت تقارير إعلامية أن سبب التبديل هو اعتماد اللاعب المبالغ فيه على الاستعراض واللعب الفردي والأنانية، واللافت أن لامين جمال لم يسجل أو يصنع أي هدف للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.