الاتحاد الآسيوي يبرم اتفاقية لمكافحة التلاعب والمباريات المشبوهة

أبرم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لمدة 4 سنوات مع الاتحاد الدولي لنزاهة المراهنات، في ضوء التزامه بحماية ورعاية منافسات اللعبة.

وفي المرحلة المقبلة، سيعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قرب مع الاتحاد الدولي لنزاهة المراهنات، من أجل رصد أي سلوك غير نظامي وأي نشاطات مشبوهة في المراهنات على مباريات كرة القدم بكافة أرجاء قارة آسيا.

ويعمل الاتحاد الدولي لنزاهة المراهنات من خلال منصته للرصد والإنذار على مشاركة معلومات مباشرة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول المباريات المشبوهة في المراهنات، من أجل تعزيز قدرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التحقيق في أي احتمال للتلاعب بنتائج المباريات.

وقال آندريو ميرسر المستشار العام ومدير الدائرة القانونية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "يشدد إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طموحاته الراسخة للحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية والرياضية، ونحن ملتزمون بالحفاظ على مبادئنا الأساسية للعب النظيف والنزاهة".

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي عن ميرسر قوله "إن الاستفادة من التعاون القوي مع المنظمات الرائدة في العالم أمر ضروري لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات، وتعزز مذكرة التفاهم هذه مع الاتحاد الدولي لنزاهة المراهنات قدرتنا على ضمان بقاء كرة القدم في قارة آسيا نظيفة لصالح جيلنا المستقبلي من المشجعين واللاعبين وجميع أطراف اللعبة".

وأوضح ميرسر "يلتزم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتعزيز النزاهة والأخلاق واللعب النظيف في كرة القدم الآسيوية، ويسعدنا العمل مع الاتحاد الدولي لنزاهة المراهنات في سعينا لتعزيز قدرتنا على مراقبة الأنشطة المشبوهة ومعالجتها، وضمان حماية كرة القدم في آسيا من تهديدات التلاعب بالمباريات".

من جهته، قال خالد علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لنزاهة المراهنات، يعد التعاون جزءا حيويا من أي إطار فعال لمراقبة النزاهة والتحقيق، ويسعد الاتحاد الدولي لنزاهة المراهنات أن يتمكن من تعزيز علاقته مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من خلال هذا التعاون المهم لتبادل المعلومات.

وأضاف "من جانبه، سيسعى الاتحاد الدولي لنزاهة المراهنات إلى حماية النظام البيئي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم من خلال الاستفادة من مراقبة نشاط حسابات العملاء العالمية لأعضائه، والتي تغطي أكثر من 300 مليار دولار في المراهنات الرياضية سنويا".

تمثل مذكرة التفاهم بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لنزاهة المراهنات خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة التلاعب بنتائج المباريات في كرة القدم الآسيوية، حيث تلتزم المنظمتان بتهيئة بيئة آمنة للرياضة، وتعزيز الثقة بين المشجعين واللاعبين وجميع أطراف اللعبة.