7 لاعبين لديهم أعلى قيمة سوقية حين الاعتزال

يعتزل لاعبو كرة القدم في الغالب عند تقدمهم في السن وتراجع أدائهم وقيمتهم السوقية، لكن هناك لاعبون وضعوا حدا لمسيرتهم الكروية، وهم في أوج عطائهم، ويتمتعون بتقدير كبير.

ونشر موقع "ترانسفير ماركت" العالمي مؤخرا قائمة بأسماء لاعبين لديهم أعلى قيمة سوقية عند اعتزالهم.

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ويتصدر الفرنسي رافائيل فاران، الذي اعتزل في سن الـ31 القائمة، بقيمة سوقية بلغت 26.25 مليون دولار.

وبدوره، أعلن خط وسط ريال مدريد توني كروس عن وضع حد لمسيرته نهاية الموسم الماضي، وقيمته السوقية 13 مليون دولار.

فيما يلي قائمة 7 لاعبين اعتزلوا كرة القدم وقيمتهم السوقية مرتفعة:

7- الألماني توني كروس: (13 مليون دولار)

6- الإسباني تياغو ألكانتارا: (13 مليون دولار).

5- الألماني فيليب لام: (14.44 مليون دولار).

4- الفرنسي زين الدين زيدان: (16.41 مليون دولار).

3- الأرجنتيني سيرخيو أغويرو: (19.69 مليون دولار).

2- الزامبي إينوك مويبو: (23.63 مليون دولار).

1- الفرنسي رافائيل فاران (26.25 مليون دولار).