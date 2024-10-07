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7 لاعبين لديهم أعلى قيمة سوقية حين الاعتزال

فاران أعلن اعتزاله وقد تجاوزت قيمته السوقية 26 مليون دولار (الفرنسية)
7/10/2024

يعتزل لاعبو كرة القدم في الغالب عند تقدمهم في السن وتراجع أدائهم وقيمتهم السوقية، لكن هناك لاعبون وضعوا حدا لمسيرتهم الكروية، وهم في أوج عطائهم، ويتمتعون بتقدير كبير.

ونشر موقع "ترانسفير ماركت" العالمي مؤخرا قائمة بأسماء لاعبين لديهم أعلى قيمة سوقية عند اعتزالهم.

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ويتصدر الفرنسي رافائيل فاران، الذي اعتزل في سن الـ31 القائمة، بقيمة سوقية بلغت 26.25 مليون دولار.

وبدوره، أعلن خط وسط ريال مدريد توني كروس عن وضع حد لمسيرته نهاية الموسم الماضي، وقيمته السوقية 13 مليون دولار.

فيما يلي قائمة 7 لاعبين اعتزلوا كرة القدم وقيمتهم السوقية مرتفعة:

 

7- الألماني توني كروس: (13 مليون دولار)

توني كروس اعتزل وكانت قيمته السوقية 13 مليون دولار (الفرنسية)

6- الإسباني تياغو ألكانتارا: (13 مليون دولار).

ألكانتارا وضع حدا لمسيرته في الملاعب وقيمته السوقية أكثر من 13 مليون دولار (غيتي)

5- الألماني فيليب لام: (14.44 مليون دولار).

فيليب لام قرر الاعتزال رغم أن قيمته السوقية كانت تتجاوز 14 مليون دولار (غيتي)

4- الفرنسي زين الدين زيدان: (16.41 مليون دولار).

REAL MADRID'S ZIDANE CELEBRATES GOAL AGAINST BAYERN MUNICH DURING CHAMPIONS LEAGUE MATCH IN MADRID.
زيدان كانت قيمته أكثر من 16 مليون دولار عندما قرر الاعتزال (رويترز)

3- الأرجنتيني سيرخيو أغويرو: (19.69 مليون دولار).

Manchester City v Everton - Premier League MANCHESTER, ENGLAND - MAY 23: Sergio Aguero of Manchester City celebrates after scoring his team's fifth goal during the Premier League match between Manchester City and Everton at Etihad Stadium on May 23, 2021 in Manchester, England. A limited number of fans will be allowed into Premier League stadiums as Coronavirus restrictions begin to ease in the UK. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
أغويرو وضع حدا لمسيرته الكروية وكانت قيمته السوقية تناهز 20 مليون دولار (غيتي)

2- الزامبي إينوك مويبو: (23.63 مليون دولار).

Premier League - Arsenal v Brighton & Hove Albion
إينوك مويبو كانت قيمته السوقية أكثر من 23 مليون دولار عندما قرر الاعتزال (رويترز)

1- الفرنسي رافائيل فاران (26.25 مليون دولار).

Chelsea FC v Manchester United - Premier League
فاران اعتزل كرة القدم في سن 31 بينما كانت قيمته السوقية تتجاوز 26 مليون دولار (غيتي)
المصدر : مواقع إلكترونية

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