نيمار يعتزم الاستحواذ على جزيرة خاصة بـ10 ملايين يورو

ذكرت تقارير صحفية برازيلية أن النجم البرازيلي نيمار يجري مفاوضات متقدمة للاستحواذ على جزيرة خاصة على الساحل البرازيلي.

وتقع جزيرة إيلها دو جاباو أو (جزيرة اليابان) في منطقة أنجرا دوس ريس الشعبية على الساحل البرازيلي.

وتجذب هذه الجزيرة الفردوسية، التي تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين يورو، انتباه المشاهير بسبب موقعها المثالي وبنيتها التحتية المتطورة.

وأشار موقع سبورتون الفرنسي إلى أن مهاجم الهلال السعودي أبدى منذ عام 2013 اهتماما خاصا بمدينة أنجرا دوس ريس، حيث يمتلك بالفعل فيلا فخمة.

وتتميز الجزيرة ببنية تحتية فاخرة، بما في ذلك أجنحة فخمة وغرف خاصة ومساحات ترفيهية هائلة، وتتمتع بموقع مثالي في مواجهة البحر الصافي لساحل ريو دي جانيرو.

وقبل إتمام عملية الشراء، استأجر نيمار ومحمد بن غاطي، رجل الأعمال العقاري في دبي، الجزيرة لبضعة أيام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأتاحت لهم هذه التجربة تقدير أصول العقار.

Neymar está prestes a comprar a ilha mais badalada de Angra dos Reis/RJ. Neymar Jr. está prestes a se tornar o novo proprietário da luxuosa Ilha do Japão, situada no paradisíaco litoral de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. O jogador está em negociações para adquirir a propriedade… pic.twitter.com/P94Ku3rHJp — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 4, 2024

وجهة الأثرياء والمشاهير

لطالما كانت أنجرا دوس ريس، التي تجمع بين الهدوء والرفاهية والقرب من المدن البرازيلية الكبرى، وجهة مفضلة للأثرياء والمشاهير -مثل شاكيرا وريكي مارتن وغيرهما- الذين يتطلعون إلى الهروب من ضغوط الحياة.

وكان نيمار أعلن عودته إلى التدريبات الجماعية لناديه الهلال السعودي بعد قرابة عام من إصابته في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى خلال مباراة لمنتخب بلاده.

وانضم نيمار (32 عاما) إلى الهلال في أغسطس/آب 2023 بصفقة ضخمة ناهزت 100 مليون يورو من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنّه أُصيب في 17 أكتوبر/تشرين الأول خلال مباراة منتخب بلاده أمام الأوروغواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مما أوقف مشاركاته مع الهلال عند 5 مباريات فقط.