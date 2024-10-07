نتيجة قرعة دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية

لن تكون حملة الزمالك المصري للدفاع عن لقبه بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) مفروشة بالورود، بعدما وضعته قرعة الاثنين في مجموعة رابعة صعبة إلى جانب مواطنه المصري البورسعيدي وإنييمبا النيجيري العريق والوافد الجديد بلاك بولز الموزامبيقي.

ومن المفترض ألا يواجه نهضة بركان الوصيف صعوبة في المجموعة الثانية التي ضمت إليه الملعب المالي المالياني، وستيلينبوش الجنوب أفريقي، ولواندا سول الأنغولي. وسيشكل الفريق المالياني منافسًا للفريق المغربي الطامح إلى اللقب الثالث في تاريخه، وهذه المرة بقيادة المدرب التونسي معين الشعباني.

وستكون الأمور معقدة في المجموعة الأولى للفريقين العربيين الصفاقسي التونسي أكثر الأندية تتويجًا باللقب (3 مرات) وشباب قسنطينة الجزائري، إذ سيتواجهان مع سيمبا التنزاني الذي يعد من بين أقوى الفرق في المسابقة، إضافة إلى برافوس الأنغولي الذي يعد مجهولًا نسبيا.

ويقود الصفاقسي المدرب البرازيلي ألكسندر دوس سانتوس القادم من بيترو دي لواندا الأنغولي، حيث يسعى إلى إعادة الفريق لطريق البطولات، إلا أن الفريق سيكون أمام مواجهات قوية ولا سيما ضد سيمبا المرشح بقوة للعبور إلى ربع النهائي، والقسنطيني الذي يتطلع لإحداث المفاجأة.

وسيكون اتحاد العاصمة الجزائري الذي انسحب من نصف نهائي الموسم الماضي أمام نهضة بركان ليفقد اللقب الذي توّج به عام 2023، مجبرًا على السفر بمهمات شاقة بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة مع أسيك ميموزا العاجي، وجراف السنغالي، وأورابا يونايتد البوتسواني.

نتيجة قرعة دور المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية):

المجموعة الأولى: سيمبا (تنزانيا)، الصفاقسي (تونس)، شباب قسنطينة (الجزائر)، برافوش (أنغولا).

سيمبا (تنزانيا)، الصفاقسي (تونس)، شباب قسنطينة (الجزائر)، برافوش (أنغولا). المجموعة الثانية: نهضة بركان (المغرب)، الملعب المالي (مالي)، ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)، لواندا سول (أنغولا).

نهضة بركان (المغرب)، الملعب المالي (مالي)، ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)، لواندا سول (أنغولا). المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة (الجزائر)، أسيك ميموزا (ساحل العاج)، جراف (السنغال)، أورابا يونايتد (بوتسوانا).

اتحاد العاصمة (الجزائر)، أسيك ميموزا (ساحل العاج)، جراف (السنغال)، أورابا يونايتد (بوتسوانا). المجموعة الرابعة: الزمالك (مصر)، المصري البورسعيدي (مصر)، إنييمبا (نيجيريا)، بلاك بولز (موزامبيق).

وتنطلق مواجهات دور المجموعات في 28 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 19 يناير/كانون الثاني 2025، بينما يقام النهائي في 25 مايو/أيار 2025.