نتيجة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا

وقع فريق الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في الموسمين الماضيين بمجموعة متوازنة في قرعة دور الـ16 التي سحبت اليوم الاثنين بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القاهرة.

وسيلعب الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 12 مرة في المجموعة الثالثة برفقة شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري.

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وأسفرت القرعة عن وقوع عملاقي المغرب الرجاء البيضاوي بطل المسابقة القارية 3 مرات والرجاء البيضاوي في المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب أفريقي ومانياما يونيون الكونغولي.

أما الترجي وصيف نسخة الموسم الماضي والفائز باللقب 4 مرات آخرها في عام 2019 سيلعب في المجموعة الرابعة مع بيراميدز المصري وساجرادا الأنغولي وديوليبا المالي.

وفي ما يأتي نتيجة قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا:

المجموعة الأولى: مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)، يانغ أفريكانز (تنزانيا)، الهلال (السودان)، مولودية (الجزائر).

مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)، يانغ أفريكانز (تنزانيا)، الهلال (السودان)، مولودية (الجزائر). المجموعة الثانية: ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)، الرجاء الرياضي (المغرب)، الجيش الملكي (المغرب)، مانييما (الكونغو الديمقراطية).

ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)، الرجاء الرياضي (المغرب)، الجيش الملكي (المغرب)، مانييما (الكونغو الديمقراطية). المجموعة الثالثة: الأهلي (مصر)، شباب بلوزداد (الجزائر)، أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)، ستاد أبيدجان (ساحل العاج).

الأهلي (مصر)، شباب بلوزداد (الجزائر)، أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)، ستاد أبيدجان (ساحل العاج). المجموعة الرابعة: الترجي (تونس)، بيراميدز (مصر)، ساغرادا إسبيرانسا (أنغولا)، دجوليبا (مالي).

وتقام منافسات هذا الدور بنظام الدوري حيث سيلعب كل فريق 6 مباريات بواقع 3 على ملعبه و3 أخرى خارج ملعبه، وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية الذي سيقام بنظام الإقصائيات ذهابا وإيابا حتى المباراة النهائية.

وتنطلق مواجهات دور المجموعات في 26 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 18 يناير/كانون الأول 2025، بينما يقام النهائي في مايو/أيار 2025.