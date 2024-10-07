سبب غريب لشطب نتائج فريق هندي بدوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (إيه إف سي) -اليوم الاثنين- شطب نتائج فريق موهون باغان الهندي نتيجة انسحابه من اللعب أمام فريق تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا (2).

وأوضح "إيه إف سي" في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت "وفقا للمادة 2 فقرة 5 من لوائح مسابقة دوري أبطال آسيا الثاني لموسم 2024-2025 الخاصة بلوائح المنافسة، نؤكد أن فريق موهون باغان الهندي يعتبر منسحبا بعد فشله في الحضور إلى تبريز بجمهورية إيران، لخوض مباراة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا (2) ضد تراكتور في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وتابع البيان "وبالتالي تلغى جميع المباريات التي لعبها الفريق، وتعتبر لاغية وباطلة، وفقا للمادة 6 فقرة 5 من لوائح المنافسة".

وختم بأنه "لتجنب الشك، لن يتم أخذ أي نقاط أو أهداف في مباريات النادي في الاعتبار عند تحديد الترتيب النهائي في المجموعة الأولى وفقا للمادة 3 فقرة 8 من لوائح المنافسة".